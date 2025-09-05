باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی -وکیل زاده مسئول روابط عمومی اورژانس فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد ۸ خودرو در محور شیراز به سمت کازرون سرازیری باسکول قبل از روستای حسین اباد (۲۰ کیلومتر بعد از شیراز) نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند که ۲ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند و ۶ مصدوم نیز با دادن امضا از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

علت حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است.