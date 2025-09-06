مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: علی رغم کاهش قیمت دام زنده، نرخ گوشت قرمز متناسب با آن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بررسی ها در میادین حاکی از آن است که با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود نهاده، عرضه دام سبک به وفور در حال انجام است.

به گفته وی، بارها اعلام کرده ام که قیمت دام و گوشت قرمز با یکدیگر همخوانی ندارد به طوریکه دام زنده ۲۸۰ تا ۲۸۵ هزارتومان در سطح کشور عرضه می شود، اما قیمت گوشت متناسب با نرخ دام کاهش نداشته است.

صدردادرس ادامه داد: طی سال های اخیر واردات گوشت تاثیری در بازار نداشته است به طوریکه اگر واردات در سنوات قبل، قیمت گوشت قرمز کف بازار کاهش می داد، تعادل و کاهش بازار ناشی از واردات بود که متاسفانه حجم بالای واردات تاثیری در قیمت نداشت و تنها منجر به خروج ارز از کشور شد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه هدف از توزیع گوشت وارداتی کمک به اقشار آسیب پذیر نبوده است، افزود: مسئولان واردات گوشت قرمز را به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر مطرح می کنند، درحالیکه با توجه به نحوه توزیع گوشت در کلانشهر البرز و تهران و عرضه محدود در مشهد و قم به نظر می رسد هدف واردات کمک به اقشار آسیب پذیر نبوده، براین اساس واردات گوشت نتیجه مثبتی در بر نداشته است.

وی قیمت هرکیلو دام زنده ۲۸۰ تا ۲۹۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به قیمت دام زنده، نرخ هرکیلو لاشه درب کشتارگاه ۵۹۰ هزارتومان باشد و قطعه بندی آن تا حدودی قیمت را افزایش می دهد، اما عرضه آن به قیمت یک میلیون تومان منطقی نیست.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده، قیمت دام سنگین نوساناتی داشته است و از طرفی بدلیل خشکسالی و افزایش عرضه دام سبک، نوسان قیمت را در آن نمی بینیم و در مقابل در دام سنگین مشهود است براین اساس تخصیص ارز به موقع واردات راهکار تنظیم بازار است چراکه طبق آمار حدود ۷۰ میلیون راس دام سبک و ۷ میلیون راس گاو داریم، درحالیکه سنوات قبل دام سبک که خشکسالی نداشتیم از علوفه استفاده می‌کردند، که امروز بدلیل شرایط خشکسالی نیازشان را باید از نهاده تامین کنند.