مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: علی رغم کاهش قیمت دام زنده، نرخ گوشت قرمز متناسب با آن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بررسی ها در میادین حاکی از آن است که با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود نهاده، عرضه دام سبک به وفور در حال انجام است. 

به گفته وی، بارها اعلام کرده ام که قیمت دام و گوشت قرمز با یکدیگر همخوانی ندارد به طوریکه دام زنده ۲۸۰ تا ۲۸۵ هزارتومان در سطح کشور عرضه می شود، اما قیمت گوشت متناسب با نرخ دام کاهش نداشته است.

صدردادرس ادامه داد: طی سال های اخیر واردات گوشت تاثیری در بازار نداشته است به طوریکه اگر واردات در سنوات قبل، قیمت گوشت قرمز کف بازار کاهش می داد، تعادل و کاهش بازار ناشی از واردات بود که متاسفانه حجم بالای واردات تاثیری در قیمت نداشت و تنها منجر به خروج ارز از کشور شد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه هدف از توزیع گوشت وارداتی کمک به اقشار آسیب پذیر نبوده است، افزود: مسئولان واردات گوشت قرمز را به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر مطرح می کنند، درحالیکه با توجه به نحوه توزیع گوشت در کلانشهر البرز و تهران و عرضه محدود در مشهد و قم به نظر می رسد هدف واردات کمک به اقشار آسیب پذیر نبوده، براین اساس واردات گوشت نتیجه مثبتی در بر نداشته است.

وی قیمت هرکیلو دام زنده ۲۸۰ تا ۲۹۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به قیمت دام زنده، نرخ هرکیلو لاشه درب کشتارگاه ۵۹۰ هزارتومان باشد و قطعه بندی آن تا حدودی قیمت را افزایش می دهد، اما عرضه آن به قیمت یک میلیون تومان منطقی نیست.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده، قیمت دام سنگین نوساناتی داشته است و از طرفی بدلیل خشکسالی و افزایش عرضه دام سبک، نوسان قیمت را در آن نمی بینیم و در مقابل در دام سنگین مشهود است براین اساس تخصیص ارز به موقع واردات راهکار تنظیم بازار است چراکه طبق آمار حدود ۷۰ میلیون راس دام سبک و ۷ میلیون راس گاو داریم، درحالیکه سنوات قبل دام سبک که خشکسالی نداشتیم از علوفه استفاده می‌کردند، که امروز بدلیل شرایط خشکسالی نیازشان را باید از نهاده تامین کنند.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۲۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
در بعضی شهرستان های خاص ما شاهد قیمت گوشت زنده ۱۹۰ تا۲۱۰ هستیم،که نرخ آن می تواند تا ۱۰٪تعدیل شود و لاشه گوشت
زنده هم به تناسب ۳۵۰ تا ۴۰۰براساس کیفیت گوشت به دست
مصرف کننده های محترم برسد.
۰
۰
پاسخ دادن
Sweden
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
حتی قیمت پانصد هزار تومان هم با درامد متوسط مردم بسیار گران میباشد در مقایسه با اروپا واقعا این نسبت یک در هزار هم بیشتر است مثلا حقوق متوسط در سوئد بعد مالیات ۲۲ هزار کرون است به بالا و یک کیلو گوشت گاو ۱۴۵کرون،گوشت چرخ کرده ۱۲۰ کرون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چه کسی باید جلوی این گرون فروشی و اجحاف ها بگیرد. نمایندگان و بازرسان قوه قضائیه . تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت کجا هستند..چرا اتحادیه صنف مربوطه قیمت گوشت و طیور را روزانه به زیر مجموعه تهیه و توزیع اعلام نمی‌کنند. مسولان چرا مسول اتحادیه سوال نمی‌کنند.و پاسخ گو نیست. وقتی مسولان و مدیران در وزارت صمت و جهاد کشاورزی یک سیستم اشتباه سالهاست تکرار می‌کنند .سیستم تهیه و توزیع خراب است.بروند.مسولان از سیستم کشور ترکیه یاد بگیرند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۰:۰۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
قیمت منطقی گوشت مرغ هم کیلویی ۹۵۰۰۰ تا۱۰۰۰۰۰ تومانه نه کیلویی ۱۶۰۰۰۰ تومان
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
قیمت منطقی مرغ ۸۰ تومنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
سر کی رو شیره میمالید؟
مردم خودشون قیمت‌ها رو بهتر میدونن.
شما بفرما قیمت رو کنترل کن.
۰
۳
پاسخ دادن
