باشگاه خبرنگاران جوان- بامداد امروز جمعه دهمین پس‌لرزه بزرگ با قدرت ۵.۲ ریشتر ولایت کنر در شرق افغانستان را لرزاند.

این لرزش که در عمق ۹.۱ کیلومتری زمین و در جنوب غرب شهرستان اسدآباد ثبت شده، بخشی از موج پس‌لرزه‌های پی در پی پس از زمین‌لرزه ۶ ریشتری نهم شهریور ماه است که تاکنون بیش از ۲۲۰۰ کشته و ۳۶۴۰ زخمی برجا گذاشته است.

مرکز زمین‌شناسی آمریکا پیش از این دست کم ۹ پس‌لرزه با بزرگی بیش از ۴ ریشتر را ثبت کرده که بزرگ‌ترین آن تاکنون ۵.۲ ریشتر بوده و حداقل سه بار تکرار شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که موقعیت شرق افغانستان در امتداد گسل چمن و چند گسل رانشی فعال، می‌تواند موجب تداوم پس‌لرزه‌ها شده و روند امدادرسانی را با مشکل مواجه کند.

امدادگران محلی با امکانات محدود در حال تلاش برای تأمین نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان هستند، اما مسیرهای بسته و رانش زمین، کمک‌رسانی را به مناطق دورافتاده دشوار کرده است.

سازمان‌های امدادی هشدار داده‌اند که بدون حمایت گسترده بین‌المللی، وضعیت انسانی در این مناطق می‌تواند به یک بحران طولانی‌مدت تبدیل شود.