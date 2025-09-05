باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب نمازجمعه این هفته تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: تیم ملی المپیاد دانش‌آموزی نجوم و اخترفیزیک کشورمان با کسب پنج مدال طلا در رقابت‌های جهانی در میان ۶۴ کشور جهان رتبه نخست را به‌دست آورد و کشور‌هایی مانند انگلستان و هند در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند و این جایگاه فاخر و موفقیت کم‌نظیر و استثنایی برای دومین سال پیاپی برای ایران، افتخارآفرین و غرورآفرین است.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: حضور جامعه بزرگ و گسترده نجومی در کشور و تمرکز مدارس به‌صورت فو ق برنامه در نجوم و استادان برجسته در مجامع دانشگاهی و همکاری آنها با کمیته نجوم نقش تعیین‌کننده‌ای در خلق این موفقت ایجاد کرده است؛ و از نظر سرپرست عالم و فرهیخته این تیم خاستگاه علم در ایران، احترام و منزلت عالِم در کشور نقش مهمی در این حرکت و شکوفایی دانش در جمع نوجوانان ایرانی ایفا کرده است به همین دلیل از تلاش تحسین برانگیز نوجوانان کسور به‌ویژه در روز‌های سخت دفاع مقدس ۱۲ روزه و از سرپرست پرانگیزه و پرتلاش و استادان فرهیخته نجوم و نهاد آموزش و پرورش تشکر و تقدیر می‌کنم.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اظهار کرد: در کنار این رویداد علمی بلندقامتان جوان کشور برای سومین بار بر بام والیبال جهان ایستادند و با افتخار مقام قهرمانی مسابقات را به‌دست آوردند. این پیروزی و درخشش تحسین‌برانگیز نشان داد تیم والیبال جوانان ایران در سطح جهان قابل احترام است و با برنامه‌ریزی درست، تیم‌های صاحب‌عنوان را مقهور اراده خود کند. این حرکت نویدبخش آینده‌ای درخشان برای والیبال بزرگسال ایران است و موفقیت این جوانان را از خداوند مسئلت می‌کنم.

امام جماعت نمازجمعه این هفته تهران تاکید کرد: پیشرفت جوانان در حوزه‌های علمی و ورزشی حکایت از ظرفیت استثنایی ایران برای دستیابی به قدرت و ایستادن در جایگاه برتر اقتصادی، سیاسی و دفاعی دارد.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به چین برای شرکت در اجلاس سران شانگهای یکی از روند‌های برجسته دیپلماتک در سال جاری است. در شرایط فعلی که آمریکا سازوکار چندجانبه گرایی را تضعیف می‌کند و رئیس‌جمهور آنها با زبان تهدید، تحقیر و تعرفه با جهان صحبت می‌کند این اجلاس برای احیای چندجنبه گرایی در مقابل غرب است و مقابله‌ای هوشمندانه با تحریم‌های آمریکاست.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تصریح کرد: در بیانیه نهایی سران سازمان همکاری شانگهای کشور‌های عضو با محکومیت قاطع حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تصریح کردند چنین اقدامات تجاوزکارانه علیه اماکن و زیرساخت‌های غیرنظامی ازجمله تاسیسات هسته‌ای که به جان باختن غیرنظامیان منجر شد نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل و تعرض به حاکمیت ایران است.

خطیب نمازجمعه تهران تاکید کرد: کسانی که با فضای سیاسی این اجلاس آشنا هستند می‌دانند که این‌گونه بیانیه در دفاع از یک کشور بی‌نظیر است. در بیانیه تصریح شده که این اقدامات به امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی آسیب وارد کرده است.

امام جماعت نمازجمعه این هفته تهران بیان کرد: در این بیانیه بر اهمیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده و تصریح شده که این قطعنامه الزام‌آور است و مطابق با مفاد آن باید اجرا شود و هرگونه تلاش برای تغییر خودسرانه آن تضعیف اعتبار شورای امنیت تلقی می‌شود. این فراز برجسته از سازمان شانگهای اقدام سه کشور اروپایی در مکانیسم ماشه را تفسیر خودسرانه توصیف کرده و مفاد قطعنامه شورای امنیت را الزآم‌آور دانسته است.