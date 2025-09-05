باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان بعد از بازدید امروز جمعه خود از فدراسیون جانبازان و توان یابان در مورد شرایط ورزشگاه علی دایی در اردبیل گفت: از همه استانها بازدید کردهام و مردم دوست دارند شهرشان در همه رشتهها تیم داشته باشد. برخی استانها در حال حاضر دو ورزشگاه خیلی خوب دارند ولی تیم لیگ برتری ندارند. بر اساس قوانین جهانی، این امکان وجود ندارد که برای آنها کار ویژهای انجام دهیم ولی کمک میکنیم پیشرفت کنند و به لیگ برتر برسند.
وزیر ورزش ادامه داد: یکی از جذابیتهای لیگ برتر این است که استانها در تیمداری با هم رقابت کنند. وقتی ورزشگاهی مثل استادیوم علی دایی استفاده نشود، تخریب میشود. استفاده از این استادیومها، منابع زیادی نیاز دارد و پروژه آن دست وزارت ورزش نیست.
دنیامالی در مورد میزبانی استقلال در مسابقات آسیایی گفت: مدیران استقلال پیگیر هستند که بازیهای این تیم در آسیا در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شود. بازیهای تراکتور هم در تبریز و زمین این تیم برگزار خواهد شد.
او در پاسخ به سوالی در مورد مجمع انتخاباتی فدراسیونهایی که فدراسیون جهانی ندارند گفت: برخی فدراسیونها مثل همگانی، کار حاکمیتی انجام میدهند. در حال مطالعه شرایط این فدراسیونها هستیم. برای مثال بیش از نیمی از مدالهای ورزشهای جانبازان و توانیایان از پارادوومیدانی است. در تلاش هستیم تا این رشته، بودجه مجزا داشته باشد و برنامه ویژهای برای آن داشته باشیم.
وزیر ورزش در پاسخ به این سوال که با این شرایط بحث انتصابات رؤسای فدراسیونها وجود ندارد؟ گفت: خیر! چیزی به نام انتصابات نداریم. بحث انتخابات را داریم، اما مجموعه حاکمیتی چیزی به نام انتصابات ندارد. نمیتوانیم نسبت به چیزی که در دنیا میگذرد بیتفاوت باشیم. در دنیا خیلی از کارها توسط شهرداری انجام میشود. مثلا در ورزش همگانی ما باید سیاستگذار باشیم نه اینکه بودجه بدهیم تا مسابقات برگزار شود؛ اصلا ورزش همگانی جای مسابقه نیست. ورزش آمادگی جسمانی هم همینطور.
دنیامالی یادآور شد: تعداد زیادی انجمن و سبک داریم که همه بودجه میخواهند. انتخابات را برای چه میگذاریم؟ برای این انتخابات برگزار میکنیم کسی که انتخاب میشود اسپانسر بیاورد و با بخش خصوصی کار کند. برای ردههای ملی مثل المپیک و بازیهای آسیایی حتما دولت منابع اختصاص میدهد. الان همه منابع را ما تأمین میکنیم ولی در سیاست کلی نظام اینطور تعریف نشده است. توان این را نداریم که همه منابع را تأمین کنیم. آنجایی هم که بخش خصوصی یا مجموعههای صنعتی میآید هزینه را به شکلی بالا میبرند که بخش خصوصی تحت تأثیر قرار میگیرد.
وزیر ورزش و جوانان گفت: مسئول این هستیم که توازن را در ورزش چه در حوزه قهرمانی و حوزه حرفهای برقرار کنیم. قطعا کار کارشناسی میکنیم و فضاسازی میشود. نمیشود که یک نفر انتخاب میشود و یک پول بزرگ در اختیارش است و نباید به کسی هم پاسخگو باشد. قطعا پیگیر این موضوع به صورت جدی هستم. چیزی که من به مجلس و رئیس جمهور قول دادم و در هیئت دولت بحث کردیم، انضباط در ورزش است. یکی از بحثهای ما هم انضباط مالی است. برای ریال به ریال هزینهها باید برنامه داشته باشیم و قطعا این موضوع مورد توجه مجموعه ماست. همه اینها هم به خاطر این است که ما بتوانیم با همین منابع کمک کنیم و عملکرد بهتری داشته باشیم. به لطف خدا و کمک همکارانم ثابت خواهم کرد که با همین ظرفیت میشود افتخارآفرینیهای بیشتری داشت.
وی با اشاره به لزوم توجه نسبت به ورزشکاران توانیاب تصریح کرد: ورزش محیط نشاط و زندگی است. بچههای توانیاب، انسان را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و تصور میکنیم مسئولیت ما سنگینتر است. از روزی که به ورزش آمدم، گفتم برای بچههای مردم مانند بچههای خودم تلاش میکنم. این بچهها ظرفیت بالایی دارند و با کمکهای بیشتر مدال میگیرند.
دنیامالی با ابراز امیدواری به خدمترسانی بیشتر مجموعه مدیریت ورزش به ورزشکاران خاطرنشان کرد: اعضای وزارت ورزش تلاش میکنند بچههایی که معلولیت بالایی دارند، امکان حضور در جامعه را پیدا کنند. وظیفه دولت و وظیفه شهروندی همه ماست تا کاری کنیم این افراد بتوانند زندگی کنند و مردم نیز آنها را دوست دارند.
وزیر ورزش و جوانان درباره تدابیر لازم برای وارد کردن تجهیزات مربوط به ورزشکاران پارالمپیک گفت: معمولاً بیشتر از ۹۵ درصد تجهیزات، از امکانات داخلی تهیه میشود و درصد باقیمانده، به موارد تخصصیتر و امور تیم ملی مربوط است تا شانس مدالآوری ورزشکاران بیشتر شود.
وی در مورد احتمال استفاده از ظرفیت سایر وزارتخانهها برای حل مشکلات ورزشکاران پارالمپیکی گفت: اطمینان دارم با تلاش وزرا، از ظرفیت ارگانها و وزارتخانههای دیگر بیشتر استفاده میکنیم تا این بچهها با آمادگی بیشتری در مسابقات خارجی شرکت کنند. سرود (ملی) پرچم همیشه شیرینی ویژهای دارد و این شیرینی در زمان افتخارآفرینی این بچهها (پارالمپیکیها) ویژهتر است.
منبع: تسنیم