باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _محمد منان رئیسی نماینده قم و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه چالشی و مطالبه گر پرونده ویژه قم، گلایه جدی خود را نسبت به وضعیت پروژه مسکن ویلایی طایقان اعلام کرد و گفت: باوجود این که ساخت خانه‌های یک طبقه این سایت یک سال زودتر از سایت ویلایی پرنیان کلید خورد، تنها شاهد ۲۰ درصد پیشرفت فیزبکی هستیم.

او افزود:موضوع عقب‌ماندگی سایت طایقان با رئیس بنیاد مسکن کشور مطرح شد، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی یا توضیحی از سوی این نهاد ارائه نشده است.

منان رئیسی گفت::برخلاف سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی در پردیسان که واحدهای مسکونی به صورت تکمیلی و با نازک کاری تحویل می شود، خانه های یک طبقه شهرک ویلایی پرنیان به صورت سفت کاری و نما تحویل می شوند و متقاضی باید خود به تکمیل درونی ساختمان بپردازد.

او با اشاره به تجربه ساخت مسکن ویلایی در شهرهایی مثل طبس، یزد و بیرجند در دولت شهید رئیسی گفت: در آنجا خانه‌های یک‌ طبقه ظرف مدت یک سال با جزئیات کامل تحویل متقاضیان شد.

گفتنی است عملیات اجرایی ساخت پنج‌هزار واحد مسکن ویلایی در سایت طایقان قم، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، روز ششم شهریور ۱۴۰۲ با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. این پروژه در نزدیکی روستای طایقان و در فاصله هفت کیلومتری شهر پردیسان واقع شده و قرار است واحدهایی یک‌طبقه و حیاط‌دار با زیربنای ۹۰ تا ۱۱۰ مترمربع در زمین‌هایی به مساحت ۱۶۰ تا ۱۸۰ مترمربع احداث شود.