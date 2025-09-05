رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۴:۳۰ جاده چالوس (مرزن‌آباد به تهران) یک‌طرفه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۳:۰۰ امروز ۱۴ شهریور ماه، تردد کلیه وسایل نقلیه از سمت تهران به مرزن‌آباد در آزادراه تهران-شمال و جاده قدیم چالوس ممنوع خواهد بود. 

همچنین از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه، مسیر جاده چالوس از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

سرهنگ کرمی اسد همچنین افزود: دیگر جاده‌های منتهی به شمال کشور مانند هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت با بار ترافیکی سنگینی مواجه هستند که ممکن است در برخی مقاطع جاده هراز محدودیت‌های ترافیکی اعمال شود.

وی به مسافران توصیه کرد در صورت قصد عزیمت به شهرهای شمالی، از جاده‌های جایگزین استفاده کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها اطلاع کسب کنند تا سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند.

