رئیس پلیس راه البرز گفت: تردد وسایل نقلیه از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت استان مازندران ممنوع دقایقی پیش ممنوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این محدودیت به دلیل حجم زیاد ترافیک و بار برگشت سفر از مازندران صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه می‌شود.

کرمی گفت: چنانچه مسافران قصد سفر به شهرهای شمالی را دارند می‌توانند از محورهای جایگزین استفاده کنند.

رییس پلیس راه البرز یادآورشد که اکنون ترافیک در خط جنوبی جاده کرج - چالوس از میدان امیر کبیر تا پل خواب در برخی نقاط سنگین است.

وی بیان کرد: همچنین ترافیک درخط شمالی جاده کرج - چالوس از دهانه جنوبی تونل کندوان تا دیزین سنگین گزارش شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راه‌ها مطلع شوند.

