تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا مقابل نیوزلند نتیجه را واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران امروز (جمعه ۱۴ شهریور) از ساعت ۹:۳۰ در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان، مقابل نیوزلند به میدان رفت و با نتیجه ۹۲ بر ۶۹ این دیدار را واگذار کرد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار:

کوارتر اول: ۲۴ نیوزیلند - ۱۰ ایران

کوارتر دوم: ۲۳ ایران - ۲۲ نیوزیلند

کوارتر سوم: ۲۵ نیوزیلند - ۱۸ ایران

کواتر چهارم: ۲۱ نیوزیلند - ۱۸ ایران

ملی‌پوشان ایران که در مرحله گروهی با دو برد برابر عربستان و قزاقستان و یک شکست مقابل ژاپن و برد برابر مالزی به این ‌مرحله رسیده بودند با شکست برابر نیوزیلند باید در دیدار بعدی در مرحله رده‌بندی پنجم تا هشتم روز شنبه ۱۵ شهریورماه به رقابت بپردازند.

حریف تیم ایران در این مرحله و زمان برگزاری این دیدار با پایان رقابت‌های این مرحله مشخص خواهد شد.

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی.

همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازی به عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۶ سال پسران از ۹ تا ۱۶ شهریور در مغولستان برگزار می‌شود و با اعلام فدراسیون بسکتبال چهار تیم برتر جواز حضور در جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ را که به‌ میزبانی ترکیه برگزار می‌شود به دست خواهند آورد.

برچسب ها: تیم بسکتبال ، بسکتبال آسیا
خبرهای مرتبط
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
بررسی پیشرفت چشمگیر تیم ملی بسکتبال بانوان + فیلم
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
بسکتبال کاپ آسیای مغولستان؛ دومین پیروزی پسران زیر ۱۶ سال ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند
پیروزی قاطع اسپانیا و بلژیک در شب فاجعه بار آلمان/ هلند برد را مقابل لهستان از دست داد + فیلم