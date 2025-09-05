باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران امروز (جمعه ۱۴ شهریور) از ساعت ۹:۳۰ در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان، مقابل نیوزلند به میدان رفت و با نتیجه ۹۲ بر ۶۹ این دیدار را واگذار کرد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار:

کوارتر اول: ۲۴ نیوزیلند - ۱۰ ایران

کوارتر دوم: ۲۳ ایران - ۲۲ نیوزیلند

کوارتر سوم: ۲۵ نیوزیلند - ۱۸ ایران

کواتر چهارم: ۲۱ نیوزیلند - ۱۸ ایران

ملی‌پوشان ایران که در مرحله گروهی با دو برد برابر عربستان و قزاقستان و یک شکست مقابل ژاپن و برد برابر مالزی به این ‌مرحله رسیده بودند با شکست برابر نیوزیلند باید در دیدار بعدی در مرحله رده‌بندی پنجم تا هشتم روز شنبه ۱۵ شهریورماه به رقابت بپردازند.

حریف تیم ایران در این مرحله و زمان برگزاری این دیدار با پایان رقابت‌های این مرحله مشخص خواهد شد.

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی.

همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازی به عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۶ سال پسران از ۹ تا ۱۶ شهریور در مغولستان برگزار می‌شود و با اعلام فدراسیون بسکتبال چهار تیم برتر جواز حضور در جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ را که به‌ میزبانی ترکیه برگزار می‌شود به دست خواهند آورد.