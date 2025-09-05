امام جمعه گرگان سفر رئیس جمهور برای شرکت در سازمان همکاری های شانگهای را سفر مهمی برای استقلال طلبی و بر اساس منافعی ملی کشور و مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و غرب دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان، نماز جمعه این هفته گرگان به امامت آیتالله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان در خطبههای نماز سیاسی عبادی جمعه، سفر رئیس جمهور برای شرکت در سازمان همکاریهای شانگهای را سفر مهمی دانست.
وی افزود: فلسفه وجودی تاسیس اتحادیه سازمان همکاریهای شانگهای این است که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکاییها و غرب بایستد.
امام جمعه گرگان گفت: ما هم خوشحالیم از این که کشورهایی مثل چین مثل روسیه، هند، پاکستان و خیلی از کشورها عضو رسمی این سازمان شدند، زیرا قدرتی در مقابل یک جانبهگرایی آمریکا است، تعداد کشورهای عضو این سازمان بنا است به بیست و هفت کشور برسه یعنی روز به روز در حال گسترش است.
وی گفت: آمریکا مدعی همه کاره بودندر دنیا است و به همین علت نمیتواند وجود این سازمان را تحمل کند و تلاش میکند این کشورها و ایران رو منزوی کند یا منزوی نشان دهد، زیرا از تشکیل آن بسیار ناراحت است.
آیت الله نورمفیدی افزود: در سازمان همکاریهای شانگهای رسماً جنایات اسرائیل در غزه و حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرده که این درست در مقابل سیاستهای آمریکا و اسرائیل است.
وی افزود: از طرفی رئیس جمهور چین پیشنهاد حکمرانی عادله جهانی را مطرح کرده یعنی باید حکمرانی در دنیا بر اساس عدالت باشد که به معنی مقابله با یک جانبهگرایی آمریکاییهاست، زیرا قطعنامهها و تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت نا عادلانه و بر اساس منافع آمریکاست.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان در بخش دیگر خطبههای نماز جمعه گفت: ایران کشوری مستقل و به دنبال منافع و مصالح خودش است و منافع ملی و مصلحت ملی ما اقتضا میکند با روسیه، هند و پاکستان روابط دوستان داشته باشیم بنابراین این که افرادی گفتند که ایران به سمتی میرود که مستعمره چین و روسیه شود غلط است، زیرا ما ۴۷ سال است که همه گرفتاریها را تحمل کردیم تا خودمان را از استعمار آمریکا و انگلیس رها کردیم و دوباره نباید مستعمره آنها شویم و با وجود ولایت فقیه و رهبری مثل مقام معظم رهبری حفظ الله هرگز مستعمره آنها نخواهیم شد.
امام جمعه گرگان گفت: این خواسته غربیهای ضد ولایت است و، زیرا معنی ندارد ایران این کشور مستقل از منافعش دست بردارد و به دامان آمریکا و کشورهای غربی پناه ببرد.
امام جمعه گرکان با اشاره به هفته وحدت گفت: از کارهای بسیار بزرگی امام خمینی (ره) نامیدن این هفته به نام هفته وحدت بین مسلمان است.
آیتالله نورمفیدی هفته وحدت ولادت پیامبر بزرگوار اسلام و فرزند گرامی ش امام صادق ر ا به همه امت اسلامی تبریک و تهنیت گفت.
منبع:صدا و سیما