رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای در شرایطی برگزار خواهد شد که تیم دختران ایران نیز برای نخستین بار در این رویداد حضور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت های تنیس بین قاره ای در رده سنی کمتر از ۱۲ سال از ۵ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت زیر نظر فدراسیون تنیس آسیا و به میزبانی فدراسیون تنیس قزاقستان برگزار می شود.

در این رویداد در بخش دختران ۱۲ تیم ایران، استرالیا، نماینده آفریقا، چین، چین تایپه، نماینده آمریکای جنوبی، هنک کنگ، قزاقستان، کره جنوبی، نیوزیلند، جزایر پاسفیک و تایلند حضور دارند. در بخش پسران نیز تیم های استرالیا، نماینده آفریقا، چین، چین تایپه، نماینده آمریکای جنوبی، هنک کنگ، قزاقستان، کره جنوبی، نیوزیلند، پاکستان، جزایر پاسفیک و تایلند به میدان می روند.

گفتنی است تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان به دلیل کسب عنوان ششم در رقابت های قهرمانی آسیا به این رویداد دعوت شده است. این مسابقات بر روی زمین خاک به صورت ۲ دیدار انفرادی و یک بازی دونفره پیگیری می شود.

