در ادامه روز نخست از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا تیم کشورمان توسط ستایش قانعی موفق به کسب نخستین مدال طلای خود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کاراته قهرمانی رده های سنی آسیا صبح امروز به وقت محلی با حضور کاراته کاهای ۳۰ کشور در شهر «شائوگوان» چین آغاز شد. در روز نخست کاراته کاهای رده سنی نوجوانان به روی تاتامی رفتند که ستایش قانعی موفق به کسب نخستین مدال طلای تیم کشورمان در این دوره از رقابت‌ها شد.

وی در وزن ۵۴- کیلوگرم کار خود را برتری ۲ بر یک مقابل «اونتالاب» از قزاقستان را آغاز کرد و در ادامه ۵ بر صفر از سد «لین» از چین گذشت به دیدار پایانی صعود کرد. قانعی در دیدار پایانی «راویندران» از مالزی را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

در مسابقات صبح امروز کاتای تیمی پسران با ترکیب امیررضا چمنی، امیرعلی میرزاد، متین فریمند و عطا رفیعی و کاتای تیمی دختران با ترکیب دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر، آوا فرمانی و دینا کریمی چهار مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.

محمد متین خسروی، دینا صفری، کیارش نوزاد، محمد رضا احمدی، دینا کریمی و حسام صیدی هم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.

برچسب ها: مسابقات کاراته ، کاراته آسیا
خبرهای مرتبط
قهرمانی آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین تزوکا
کاراته قهرمانی رده‌های سنی آسیا؛ معرفی حریفان نمایندگان ایران
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آفرین فرشته ایران زمین.
۰
۰
پاسخ دادن
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند
پیروزی قاطع اسپانیا و بلژیک در شب فاجعه بار آلمان/ هلند برد را مقابل لهستان از دست داد + فیلم