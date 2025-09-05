باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی امام جمعه موقت بیرجند در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند که در محل مصلی المهدی (عج) برگزار شد ضمن اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله هفته وحدت گفت: پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدینه، نخستین اقدامی که انجام دادند ایجاد وحدت میان قبایل متفرق، طبقات اجتماعی مختلف و مسلمانان تازهوارد بود.
او افزود: پیامبر با ایجاد پیمان اخوت بین بردگان آزادشده و رؤسای قبایل، پایهگذار انسجامی کمنظیر در تاریخ اسلام شد.
حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه پیامبر اسلام برای ما الگو است تصریح کرد: وحدتی که ایشان ایجاد کردند با بهرهگیری از وحی و عقلانیت بود، در عصر حاضر نیز ما با دشمنانی سرسخت مانند رژیم صهیونیستی، آمریکا و جریانهای تکفیری مواجه هستیم؛ وحدت نهتنها راهکار دینی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی است.
امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر اینکه وحدت تنها میان شیعه و سنی نیست، عنوان کرد: وحدت باید همهجانبه باشد؛ حتی جریانات سیاسی کشور نیز باید با هم همدل و همراه باشند چراکه امروز همه سوار یک کشتی هستیم و هرکسی که به اختلاف دامن بزند، یا جاهل است یا مزدور دشمن.
او ادامه داد: اگر هیچ آیه و روایتی هم وجود نداشت، عقل حکم میکرد در برابر دشمنان بیرحمی، چون نتانیاهو و ترامپ، دنیای اسلام باید متحد باشد چراکه دشمنان اسلام نهتنها به اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیستند، بلکه حتی حقوق بشر را نیز به بازی گرفتهاند.
حجت الاسلام عبادی با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در حمایت از ملت مظلوم فلسطین گفت: برادران ما در غزه اهل سنتاند، اما امروز قلب ملت ایران برای آنان میتپد.
خطیب جمعه بیرجند بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از مرزهای مذهبی عبور کرده و در عمل وحدت اسلامی را نشان داده است،ای کاش برخی کشورهای اسلامی نیز بیدار میشدند و مانند ایران در حمایت از مردم فلسطین گام برمیداشتند.
او افزود: امروز ملت ایران الگوی استقامت و وحدت در جهان اسلام است در حالیکه برخی کشورهای اسلامی از ترس یا خیانت سکوت کردهاند، ایران اسلامی هزینه میدهد، اما در کنار مظلومان ایستاده است.
حجت الاسلام عبادی با تأکید بر اهمیت وحدت در میان مسلمانان و ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، به نقش «قدرت نرم» در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: قدرت نرم غرب که در قالب شعارهای زیبا و فریبنده حقوق بشر و دموکراسی نمایان میشود، امروز به شدت آسیب دیده و بخش عمدهای از نفوذ و اعتبار خود را در افکار عمومی از دست داده است.
امام جمعه موقت بیرجند تصریح کرد: جنایات بیرحمانه رژیم صهیونیستی در غزه و حمایتهای بیدریغ برخی دولتهای غربی، چهره واقعی این ادعاها را برملا کرده است. رژیمی که در کشتار مردم بیگناه، کودکان و زنان بیپناه هیچ رحمی ندارد، در حالی که کشورهای مدعی حقوق بشر به جای محکومیت قاطع، صرفا در حرف از حقوق فلسطینیان سخن میگویند.
او با بیان اینکه نتانیاهو نه تنها غزه را به ویرانی کشانده، بلکه اعتبار و قدرت نرم غرب را به شدت تضعیف کرده است، عنوان کرد: قدرت نرم لیبرال دموکراسی و نظامهای سیاسی غربی که زمانی الگویی برای جهان محسوب میشدند، در برابر افکار عمومی به خاک افتادهاند و مردم بسیاری از کشورهای اروپایی، بهویژه در انگلیس و فرانسه، تغییر نگرش دادهاند و دیگر آن همراهی و پشتیبانی گذشته را نسبت به سیاستهای اسرائیل ندارند.
حجت الاسلام عبادی اظهار کرد: دولتهای غربی گاهی به صورت لفظی و نمایشی از حقوق فلسطینیان حمایت میکنند، اما این حمایتها اغلب صرفا برای حفظ ظاهر و مدیریت افکار عمومی است و هیچ اقدام عملی و مؤثری برای توقف جنایات صورت نمیگیرد.
امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: امروز شاهد هستیم که حتی کشورهای هممرز با فلسطین که ادعای همدلی با مردم مظلوم را دارند، به دلیل ترس یا خیانت، همکاریهای لازم را انجام نمیدهند و در برابر ظلم و ستم سکوت کردهاند.
او با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسلمانان و اتحاد عملی آنان در برابر این وضعیت، گفت: وحدت مسلمانان تنها یک ضرورت دینی نیست، بلکه ضرورتی عقلانی و راهبردی برای مقابله با دشمنانی است که با تمام توان علیه اسلام و مسلمین توطئه میکنند.
منبع: ایرنا