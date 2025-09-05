امام جمعه سنندج، عدم نظارت بر بازار و بالا بودن قیمت اجناس، از جمله دارو انتقاد و بر لزوم توجه دستگاه های مسئول برای کنترل بازار تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ماموستا فایق رستمی با بیان اینکه قدرت خرید مردم کمتر شده است، افزود: دولت نسبت به ساخت مسکن برای محرومان و جوانان، رفع بیکاری و رونق اقتصادی اهتمام ویژه داشته باشد.

خطیب جمعه سنندج با اشاره به اینکه وحدت و استقامت مردم در جنگ ۱۲ روزه، رمز موفقیت کشورمان بود، تاکید کرد: اکنون بزرگترین تلاش و جهاد، خدمت به این مردم است که همواره پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌ها ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، گفت: مردم کردستان همواره دوستدار پیامبر (ص) و اهل بیت بوده‌اند و در ماه مولود، با برگزاری دف‌نوازی و مولودی‌خوانی، عشق و ارادت خود را به آن شخصیت عالیقدر ابراز می‌کنند.

اختصاص اعتبار برای احیای حجره‌های علوم دینی در مسجد جامع سنندج از سوی اداره کل اوقاف، لزوم تشکیل تعاونی برای رونق اقتصادی و محکومیت ادامه جنایات رژیم صهیونی در غزه از دیگر مواردی بود که وی به آن اشاره کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هم پیش از خطبه‌ها به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون گفت: ۲ هزار و ۱۴۴ شرکت و اتحادیه تعاونی در حوزه های مختلف در استان فعالیت دارند.

برهان صلواتی پیش خطبه‌های نماز جمعه سنندح و به مناسبت هفته تعاون اظهار کرد: این تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنایع دستی، صنعت و معدن، مسکن، مصرف، مسکن و حمل و نقل فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه تعاون و کار مشارکتی باید در همه حوزه ها باشد، افزود: جوانان می‌توانند با تشکیل شرکت‌های تعاونی، اقدام به اشتغالزایی و فعالیت اقتصادی کنند.

۱۱ تا تا ۱۷ شهریور هفته تعاون نامگذاری شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان هم به مناسبت گرامیداشت هفته وقف گفت: دیار کردستان، سرزمین وقف و دینداری است و مردم استان توجه ویژه ای به وقف دارند.

حجت‌الاسلام محمد کاروند افزود: موقوفات در استان از سال ها پیش خدمات گسترده در حوزه‌های مختلف اجتماعی، خیریه و درمانی ارایه کرده اند.

وی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم امانتدار موقوفات باشیم و بیش از پیش در راستای حفظ موقوفات و اجرای امینانه نیت واقفین گام برداریم.