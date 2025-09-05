شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه انتخاب رشته محازی سازمان سنجش ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم اکنون که در آستانه سال جدید هستیم؛ زمان انتخاب رشته داوطلبان کنکور فرا رسیده است. به همین منظورسازمان سنجش آموزش کشور برای انجام هر چه بهتر انتخاب رشته داوطلبان کنکور، نرم افزار انتخاب رشته مجازی را طراحی کرد.به همین منظور هر ساله با نزدیک شدن به انتخاب رشته  سازمان سنجش این رنرم افزار را در سایت قرار می دهد تا ‎‌داوطلبان با استفاده از این نرم افزار  از رشته‌هایی که در آن احتمال قبولی وجود دارد مطلع شوند 
اما به گفته شهروندخبرنگار ما این سامانه دچار اختلال شده و داوطلبان را با مشکلاتی مواجه کرده است..

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و خدا قوت دیشب اخبار ساعت ۲۰:۳۰ اعلام کرد انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش جهت کمک به داوطلبان کنکور راه افتاده، متاسفانه پیام خطای سرور می‌دهد لطفا رسیدگی کنید.

