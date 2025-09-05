باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: در جریان روز قزوین بی‌قانونی محکوم شد، قوه قضاییه بهتر است همه جوانب را بررسی کند و تمام مصببان را مجازات نماید.

وی اضافه کرد: در روز قزوین فیلمی در فضای مجازی پخش شد که نشان دهنده درگیری میان ماموران و دستفروشان شده بود، این فیلم دل‌ها را آزرده خاطر کرد و همه مردم این فیلم را محکوم کردند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: امام کسانی که از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند و به کسب نان حلال می‌پردازند باید حمایت شوند و بهتر از گذشته مورد توجه قرار گیرند، اما رعایت قانون از همه چیز ارجح‌تر است.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: در آغاز هفته وحدت به سر می‌بریم، این وحدت و اتحاد یک ضرورت احتمال ناپذیر برای جامعه اسلامی است و به سپر پولادین تبدیل شده و مقابل رژیم صهیونیستی قرار دارد، محور این سپر قوی ایران قوی و با تمدن قرار دارد، این هویت تمدنی پس از انقلاب اسلامی تکامل پیدا کرد و به بازیگر مستقل و به ابر قدرت جهانی تبدیل شود.

امام جمعه قزوین بیان کرد: ایران امروز الگوی تمام آزادی‌خواهان جهان شده است، همه مذاهب جهان اگر دغدغه ایران قوی را دارند باید زیر پرچم سه رنگ قرار دهند و از این نظام دارای عزت و شوکت در جهان دفاع کنند.

وی یادآور شد: اتحاد امروز ایران با محوریت اهل بیت (ع) اگر در امت اسلامی شکل بگیرد، هرگز دشمنان امکان تقابل با این جامعه را نخواهند شد و زمینه ظهور حضرت مهدی فراهم شده است.

مراقب باشیم که جشن و مراسم مذهبی را به فضای معصیت تبدیل نکنیم و الفاظ رکیک به کار نبریم.

منبع: ایرنا