رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از برگزاری اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری با معرفی مقالات برتر در حوزه حکمرانی خوب در گردشگری شهری، چالش‌های حقوقی گردشگری، مفهوم و جایگاه گردشگری در حقوق شهری، حقوق گردشگری و توسعه پایدار برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: اجرای این رویداد ملی با همکاری ستاد گردشگری شهرداری تهران، موسسه فصل دانش و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندورباط کریم از خرداد ماه سال جاری با اعلام فراخوان جهت دریافت مقالات آغاز شد و تا ۱۵ شهریورماه بیش از ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

قاسمی در ادامه گفت: این همایش با حضور و سخنرانی سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث، بیژن عباسی معاون قانون اساسی ریاست جمهوری، ابراهیمیان مدیرکل تخلفات شهرداری تهران، فیروز فر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، محتشم آرا ریاست مرکز حقوقی شهرداری تهران، فتحی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی و جمعی از اساتید، دانشجویان و فعالین گردشگری شهری روز شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۱۵ در تالار ایوان شمس برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی ستاد گردشگری شهرداری تهران

برچسب ها: همایش ملی ، گردشگری ، حقوق شهری
