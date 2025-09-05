امام جمعه موقت شیراز با تأکید بر نقش پیامبر (ص) در ایجاد همبستگی میان مسلمانان، گفت: تاریخ اسلام گواه آن است که هر زمان وحدت امت اسلامی حفظ شد، دشمنان نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی، در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)، جایگاه والای آن حضرت را یادآور شد و گفت: قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) را الگویی کامل برای مؤمنانی معرفی می‌کند که به خداوند و روز قیامت ایمان دارند و همواره یاد الهی را در زندگی خود جاری می‌سازند.

او با تأکید بر نقش پیامبر (ص) در ایجاد همبستگی میان مسلمانان، افزود: تاریخ اسلام گواه آن است که هر زمان وحدت امت اسلامی حفظ شد، دشمنان نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

انقلاب اسلامی؛ نقطه عطفی در انسجام امت

محمودی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در تقویت وحدت مسلمانان، اظهار داشت: در سایه رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، ملت ایران توانسته است توطئه‌های دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی کند.

او با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره در تلاش برای ضربه زدن به ایران بوده‌اند، گفت: وحدت و انسجام ملی، سد محکمی در برابر این فشارها بوده است؛ نمونه بارز آن را می‌توان در جنگ ۱۲ روزه اخیر مشاهده کرد.

امام جمعه موقت شیراز با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد چندصدایی در کشور، تأکید کرد: هر صدایی که موجب تفرقه و شکاف در جامعه شود، محکوم است و باید با آن مقابله شود.

او با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت، این حمایت را نشانه‌ای روشن از ضرورت همگرایی میان مردم و مسئولان دانست و افزود: همدلی و همکاری میان آحاد جامعه و مدیران، لازمه پیشرفت کشور است و نباید هیچ‌گونه کمبود یا چالش، موجب دلسردی شود.

محمودی مسئولیت در نظام اسلامی را امانتی سنگین دانست و گفت: مدیران باید با صداقت و تعهد، در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند.

امام جمعه موقت شیراز همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی همراه با امیدآفرینی تأکید کرد و افزود: جامعه باید نسبت به آینده امیدوار باقی بماند و رسانه‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند.

او در پایان با اشاره به جایگاه نماز جمعه، گفت: نماز جمعه امروز، فراتر از یک عبادت جمعی، به بستری برای تقویت وحدت، امیدآفرینی و هم‌افزایی ظرفیت‌های جامعه اسلامی تبدیل شده است.