باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مجتبی عبداللهی گفت: تأمین پایدار و سالم آب شرب برای شهروندان یکی از اولویتهای جدی دولت است. با اجرای این پروژه، بخش قابل توجهی از نیاز آبی کرج و همچنین تهران برطرف خواهد شد و دغدغههای مردم در حوزه آب آشامیدنی کاهش مییابد.
استاندار البرزافزود: این طرحها تبلور عزم دولت چهاردهم برای تحقق عدالت در توزیع امکانات و توسعه متوازن در سراسر کشور هستند. البرز به عنوان استانی راهبردی و پرجمعیت نیازمند توجه مضاعف در حوزه زیرساختهای عمرانی و خدماتی است و دولت در این مسیر با تمام توان گام برمیدارد.
نماینده عالی دولت در استان تأکید کرد: خدمت صادقانه به مردم، پاسخگویی شفاف به مطالبات عمومی و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، رسالت اصلی مدیران است و پروژههای کنارگذر شمالی و انتقال آب طالقان نمادی روشن از این رویکرد به شمار میروند.