نماینده عالی دولت در استان البرز خط انتقال آب طالقان به کرج و تهران، این طرح‌ها را گامی مهم در کاهش بار ترافیکی، تأمین پایدار آب شرب و رفاه مردم استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مجتبی عبداللهی گفت: تأمین پایدار و سالم آب شرب برای شهروندان یکی از اولویت‌های جدی دولت است. با اجرای این پروژه، بخش قابل توجهی از نیاز آبی کرج و همچنین تهران برطرف خواهد شد و دغدغه‌های مردم در حوزه آب آشامیدنی کاهش می‌یابد.

استاندار البرزافزود: این طرح‌ها تبلور عزم دولت چهاردهم برای تحقق عدالت در توزیع امکانات و توسعه متوازن در سراسر کشور هستند. البرز به عنوان استانی راهبردی و پرجمعیت نیازمند توجه مضاعف در حوزه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی است و دولت در این مسیر با تمام توان گام برمی‌دارد.

نماینده عالی دولت در استان تأکید کرد: خدمت صادقانه به مردم، پاسخگویی شفاف به مطالبات عمومی و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، رسالت اصلی مدیران است و پروژه‌های کنارگذر شمالی و انتقال آب طالقان نمادی روشن از این رویکرد به شمار می‌روند.

تامین آب شرب و پایدار روستایی
تداوم تعرض به خط انتقال آب شرب یزد در منطقه شرق استان اصفهان
اجرای خط انتقال آب به منظور حذف آبرسانی با تانکر در میبد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
هزینه ی انتقال آب یک طرف مشکلات کم آبی در طالقان مسئله ی دیگر.در حال حاضر آب طالقان هم قطع میشود. کدام مسئول کم خردی پیشنهاد انتقال آب داده نمیدانم ولی یقینا به فکر تامین آب خود و آقایون ذی نفع بوده نه مردم تهران و نه طالقان از وجود این آب بهره ای نخواهند برد هر چند این عمل خودش موقتی خواهد بود و به حول قوه ی الهی با خشکاندن سد طالقان کویر جدیدی به مجموعه اضافه خواهد شد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خوب طالقان هم دچار بحران میشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
انتقال آب بین حوزه ای اشتباه محض است. یک اشتباه مرگبار
۱
۱۲
پاسخ دادن
