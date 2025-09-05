با وجود رشد بی‌سابقه بهای جهانی طلا در هفته گذشته و افزایش ۱۰۲ دلاری هر اونس، بازار داخلی طلا و سکه مسیر معکوس را طی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا (از هشتم تا چهاردهم شهریور ماه) اظهار کرد: این هفته یکی از هفته‌های با نوسانات افزایشی بسیار در بازار جهانی، بود. در طول هفته شاهد رشد ۱۰۲ دلاری هر اونس طلا بودیم که تا حدودی دور از انتظار بود و قیمت اونس را به ٣۵۴٩ دلار رساند.

وی ادامه داد: با وجود این افزایش در بازار جهانی، در بازار داخلی، اما شاهد کاهش قیمت انواع قطعات سکه و طلا بودیم. هر مثقال طلای ۱۷ عیار در طول هفته با ۵۳۰ هزار تومان کاهش به ۳۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۲۲ هزار تومان کاهش، هشت میلیون و ۵۳۰ هزار تومان مبنای معاملات مصنوعات طلا قرار گرفت.

به گفته بذرافشان، در بازار سکه نیز روند کاهشی وجود داشت؛ بگونه‌ای که سکه تمام طرح جدید با کاهش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز با افت دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. همچنین نیم‌سکه با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش به ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه با دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه گرمی بانک مرکزی با ۴۰۰ هزار تومان افت بها، به ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز خاطرنشان کرد: حباب سکه در طول این هفته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت و در حال حاضر به ۹ میلیون تومان رسیده است. به‌طور کلی با وجود افزایش جهانی، بازار داخلی شرایطی کاهشی، بدون التهاب و همراه با حداقل معاملات را پشت سر گذاشت.

این مقام صنفی-صنعتی علت اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی را رکود معاملات و کاهش تقاضا دانسته و تصریح کرد: کاهش نرخ ارز در بازار داخلی عامل مهمی در افت قیمت‌ها بوده است. علاوه بر این، نبود تقاضا در بازار باعث شد شاهد کاهش‌های نسبتاً خوبی در قیمت‌ها باشیم.

بذرافشان همچنین درباره طرح حراج سکه و تأثیر آن بر قیمت‌ها خاطرنشان کرد: فروش‌ها به صورت حراج برگزار می‌شود و قیمت ثابت نیست. هرشخصی که بالاتر خرید کند، سکه را دریافت می‌کند. البته محدودیت پنج قطعه‌ای برای هر نفر وجود دارد که این موضوع می‌تواند به مصرف‌کنندگان واقعی کمک کند. با این حال، در برخی مواقع مشاهده می‌شود که به دلیل برگزاری به شکل حراج، قیمت‌ها به نرخ‌های بازار نزدیک می‌شود و نمی‌تواند اثر زیادی بر کاهش یا افزایش قیمت‌ها بگذارد.

به گفته وی، آنچه بیشترین تأثیر را بر بازار داخلی در این هفته گذاشت، افت نسبی چنددلاری نرخ ارز بود که باعث شد بازار طلا و سکه در ایران برخلاف روند جهانی، کاهشی شود.

Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۲:۵۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
از گرون شدن چند ده میلیونیش نمیگن،یکم که ارزون میشه توی بوق و کرنا میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
زنده باد ازدواج اسان شد سقوط قیمت سکه در ایران
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۹:۰۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
طلا گرمی 137 دلار ! طلای سبک 21 گرمی 5 میلیارد و 400 تومان !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
گل کاشتین
۲
۵
پاسخ دادن
