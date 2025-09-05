مؤسسه خیریه سیدالشهدا(ع) در مشهد، به ۵۴۰ دانش‌آموز افغانستانی بسته‌های لوازم‌التحریر توزیع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، مؤسسه خیریه سیدالشهدا(ع) افغانستانی‌های مقیم مشهد، در بین ۵۴۰ دانش‌آموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول، بسته‌های لوازم‌التحریر توزیع کرد.

سید باقر حسینی، عضو هیئت امنای این مؤسسه، با اشاره به هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی این بسته‌ها گفت: «این مبلغ با کمک خیرین افغانستانی جمع‌آوری شده است.»

وی افزود: «هر بسته شامل کیف، دفتر، قلم و سایر اقلام ضروری مورد نیاز دانش‌آموزان است. از مجموع دانش‌آموزان، حدود ۲۵۰ نفر از خانواده‌های ایتام هستند.»

حسینی با اشاره به سابقه بیش از ۴۰ ساله فعالیت این مؤسسه در مشهد اظهار داشت: «در طول این سال‌ها توانسته‌ایم شمار زیادی از دانش‌آموزان را حمایت کنیم تا از مدرسه تا دانشگاه ادامه تحصیل دهند و با دانش خود تغییر مثبتی در کشورشان ایجاد کنند.»

وی همچنین یادآور شد: «مؤسسه علاوه بر حمایت از دانش‌آموزان، از دانشجویان برتر و نخبه نیز با پرداخت شهریه یا اعطای وام دانشجویی پشتیبانی می‌کند.»

مگر اینها نباید می رفتند؟؟؟
انقدر لی لی به لالاش می گذارید که جا خوش می کنند
۱
۱
