نماینده ولی فقیه در استان گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی رهبری تاکید شده مساله وحدت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حجت الاسلام والمسلمین فاطمی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرکرد اظهار کرد: وحدت و انسجام در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به زیبایی دیده شد و ثروتی بزرگ است که نصیب کشور شد.

وی گفت: تفاوت اندیشه جای خود را دارد ولی باید مقابل دشمن یکصدا بود.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: امیدواریم وحدت در دنیای اسلام حاکم شود تا هیچ ابر قدرتی نتواند زورگویی کند.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: لازم است از دولتمردانی که در کنفرانس شانگ‌های شرکت کردند قدر دانی کنیم چراکه تیغی بر چشم غرب است.

وی گفت: امریکا از روابط در این کنفرانس به شدت نگران شد و به دنبال منزوی کردن ایران است.