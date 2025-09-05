رئیس هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی قم از پایان رقابت‌های کلیستنیکس قهرمانی استان قم با معرفی نفرات برگزیده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  _ سعید کاملی،رئیس هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی قم گفت:  رقابت‌های کلیستنیکس قهرمانی استان قم به مناسبت یادواره شهدای ورزشکار در سالن کرامت با حضور ۵۰ شرکت کننده از سراسر استان برگزار شد. این مسابقات نه‌تنها انتخابی تیم اعزامی به رقابت‌های کشوری محسوب می‌شد، بلکه فرصتی برای ارج نهادن به مقام شامخ شهدای ورزشکار نیز بود.

او  افزود: در این رویداد که  با تلاش کمیته کلیستنیکس استان و حمایت محصولات ویتامین فیت و کلینیک دندان‌پزشکی آرمان برگزار شد. ورزشکاران در چهار شاخه تخصصی شامل قدرت، استقامت، یک تکرار سنگین و یک تکرار سبک به رقابت پرداختند.

کاملی در ادامه به نتایج نهایی اشاره کرد: در شاخه قدرت، ابوالفضل حسینی موفق به کسب مقام نخست شد. در شاخه استقامت، حسن ملازاده جایگاه اول را از آن خود کرد. سید حسین حسینی در بخش یک تکرار سنگین و محمد طاهری در شاخه یک تکرار سبک، به عنوان نفرات برتر معرفی شدند. نفرات دوم و سوم نیز با رقابت نزدیک و شایسته‌ای در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

رئیس هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی قم در پایان خاطرنشان کرد:  بر اساس اعلام کمیته کلیستنیکس استان، نفرات اول هر شاخه به عنوان نمایندگان قم در مسابقات کشوری که ۲۰ شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد، حضور خواهند یافت. امیدواریم با حمایت مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، شاهد درخشش این ورزشکاران در سطح ملی باشیم.

