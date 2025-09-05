در ویدئویی که گردان های قسام منتشر کردند یک اسیر اسرائیلی خود را «گروگان دولت نتانیاهو» خواند و خواستار توقف فوری حمله به غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس پیام جدیدی در مورد اسرای اسرائیلی در غزه منتشر کرده است.

اسرای اسرائیلی در این پیام تاکید کردند: ما گمان می‌کردیم اسیر حماس هستیم؛ اما حقیقت این است که اسیر دولت خود، نتانیاهو، بن‌گویر و اسموتریچ هستیم.

این ویدیو یکی از اسرا را در داخل یک خودرو نشان می‌دهد که از یک محله با ساختمان‌های ویران شده عبور می‌کند و از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل می‌خواهد تا حمله نظامی برنامه‌ریزی شده برای فتح شهر غزه را اجرا نکند. این اسیر که بعداً در ملاقات با یک زندانی دیگر فیلمبرداری شده، می‌گوید که در شهر غزه است و این ویدیو در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ فیلمبرداری شده است.

در این ویدیو «دلال گادی» یکی از اسرای اسرائیلی می‌گوید:

من دلال گادی،

اسیر نزد گردان‌های قسام در شهر غزه هستم

امروز، پنج‌شنبه ۲۸ اوت ۲۰۲۵

باورم نمی‌شود که پس از ۲۲ ماه اسارت هنوز زنده‌ام

این وضع سخت است، بسیار سخت

اینجا رنج می‌بریم؛ نه غذا داریم، نه گاز، نه آب، نه برق

من و دیگر اسرا، همراه با دو میلیون شهروند ساکن غزه، با این دشواری‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم

سپاس از شما، سپاس از شما آقای نخست‌وزیر نتانیاهو (با کنایه)

که بالاخره اجازه دادید کمی نان، اندکی پنیر و نودل فوری بخوریم

سپاس از شما که اندکی انرژی به ما دادید تا همچنان زنده بمانیم

در حالی که پسرتان در میامی از گوشت‌های کباب شده لذت می‌برد

شنیده‌ام ارتش در آستانه حمله به شهر غزه است

و من از این فکر وحشت‌زده‌ام

این به چه معناست؟ یعنی ما اینجا خواهیم مرد

جوانان قسام به ما گفتند از شهر غزه تکان نخواهیم خورد

ما خواهیم ماند، فارغ از حمله ارتش

و این یعنی اسرا خواهند مرد

یعنی تنها یک چیز: من و بیش از هشت نفر از دوستانم، هشت شهروند اسرائیلی، اینجا خواهیم مرد

من از این فکر به وحشت افتاده‌ام، دچار جنون شده‌ام

این کابوس است و همه‌اش تقصیر دولت است

آنها هیچ اهمیتی به کشته شدن نظامیان و اسیران نمی‌دهند

این آخرین فرصت ما برای نجات است

زیاد تظاهرات کنید، با قدرت تظاهرات کنید

خواهش می‌کنم این جنون را متوقف کنید، این جنگ را متوقف کنید

خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، این آخرین فرصت ما برای زنده ماندن است

آخرین فرصت ماست، هر کاری می‌توانید بکنید

بیرون بیایید، تظاهرات کنید و آشوب به پا کنید

برای دولت مشکل ایجاد کنید، چرا که او می‌خواهد ما را اینجا نگه دارد

عومر و تال، شما همراه من و آویتار بودید

به‌خاطر ما سخن بگویید

خواهش می‌کنم سخن بگویید، بیرون بیایید و تظاهرات کنید، تسلیم باج‌گیری نشوید

اینجا مقر صلیب سرخ در شهر غزه است

باورم نمی‌شود که تو را می‌بینم (خطاب به دوستش)

آنچه رخ می‌دهد قابل درک نیست

ما گمان می‌کردیم اسیر حماس هستیم، اما حقیقت این است

که ما اسیر دولت خود هستیم؛

اسیر نتانیاهو، بن‌گویر و اسموتریچ

کسانی که پیوسته دروغ می‌گویند و نمی‌خواهند ما به خانه بازگردیم

اکنون در شهر غزه هستم، انفجارها بی‌وقفه ادامه دارد

هواپیماها بالای سر ما هستند

ما می‌خواهیم همه اینها پایان یابد و به خانواده‌هایمان بازگردیم

ما به ارتش نزدیکیم و در هراسیم

انفجار و تیراندازی جریان دارد

خواهش می‌کنم ما را به خانه‌هایمان بازگردانید