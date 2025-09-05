باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سید محمدرضا مدرسی، امامجمعه موقت یزد در خطبههای این هفته نمازجمعه با تأکید بر جایگاه ایمان و وحدت در تعالیم اسلامی اظهار داشت: امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند: برترین وسیله نزدیکی به خداوند ایمان به خدا و رسولش است و پس از آن جهاد در راه خدا، صلهرحم و صدقه پنهانی اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه اساس اسلام بر وحدت و اجتماع بنا شده است، افزود: هر کجا که دفاع از حق باشد، اسلام نیز حضور دارد و این موضوع نشان میدهد که تفرقه و پراکندگی هیچ جایگاهی در اندیشه دینی ندارد.
امامجمعه موقت یزد تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم میفرماید اهل کتاب بیایید بر محور اتحاد گرد آیید و دچار تفرقه نشوید و این نشان میدهد که اتحاد و همبستگی یک اصل مهم و کلیدی در مبنای قرآنی و نهضت اسلامی خواهد بود.
آیتالله مدرسی ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) در خطاب به یاران خود هشدار دادهاند که دشمنان با اتحاد بر شما غلبه میکنند، درحالیکه شما با وجود حقانیت راه من، دچار تفرقه هستید و بدانید که اتحاد، اصل خدشهناپذیر در اسلام است.
پیروزی انقلاب بر پایه وحدت امت شکل گرفت؛ هوشیاری ملت کلید شکست دشمن
خطیب این هفته نماز جمعه یزد با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر وحدت امت اسلامی خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن نیز بر پایه همین وحدت شکل گرفت و تجربه نشان داده است که بدون همبستگی نمیتوان به نتیجهای رسید.
آیت الله مدرسی مدرسی همچنین با انتقاد از رسانههای معاند گفت: امروز دشمنان انقلاب هر روز مشغول تفرقهافکنی و دروغپراکنی هستند، درحالیکه جمهوری اسلامی بهروشنی دریافته است که غرب مستکبر بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال ظلم به ملتها هستند.
وی افزود: برای مقابله با این ظلمها، اجلاس شانگهای ایجاد شده است تا کشورهای منطقه بتوانند در برابر ظلم غربیها مقاومت و دفاع کنند، اما برخی افراد تلاش میکنند با القای شبهه و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی، این اتحاد را زیر سؤال ببرند.
امام جمعه موقت یزد در پایان از مردم خواست با هوشیاری و بصیرت، در برابر این جنگ رسانهای و تلاش دشمنان برای تفرقهافکنی ایستادگی کنند.
منبع: فارس