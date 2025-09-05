فرماندار تهران به همراه عضو شورای اسلامی شهر تهران، آخرین وضعیت یکی از واحد‌های صنعتی آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه را مورد بررسی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خوش اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، صبح جمعه ۱۴ شهریورماه به همراه نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران و نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، از شرکت «دقت پلاست تهران»، یکی از واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازدید کرد.

هدف از این بازدید، بررسی آخرین وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و ارزیابی نحوه حمایت از خسارات وارده به این واحد تولیدی بود.

فرماندار تهران و هیأت همراه در این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از این واحد تولیدی، بر پیگیری رفع مشکلات از طریق مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران تأکید کردند.

منبع: فرمانداری تهران

برچسب ها: فرماندار تهران ، جنگ ۱۲ روزه
