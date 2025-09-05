معاون نخست‌وزیر انگلیس پس از اعتراف به عدم پرداخت کامل مالیات بر خرید یک آپارتمان استعفا داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنجلا راینر، معاون نخست‌وزیر و وزیر مسکن، اجتماعات و دولت‌های محلی انگلیس روز جمعه پس از اعتراف به عدم پرداخت کامل مالیات بر خرید یک آپارتمان استعفا داد. وی همچنین از سمت معاونت ریاست حزب کارگر کناره‌گیری کرد.

یک تحقیق مستقل درباره این رسوایی نتیجه گرفت که راینر با تکیه بر مشاوره حقوقی نادرست در مورد مالیات و عدم جویایی تأییدیه کارشناسانه، مقررات را نقض کرده است.

اسکای نیوز گزارش داد که کی یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، احتمالاً کابینه خود را ترمیم خواهد کرد که شامل پر کردن پست خالی وزارت مسکن نیز می‌شود. بر اساس این گزارش، تنها ریچل ریوز، وزیر دارایی موقعیت خود را حفظ خواهد کرد.

منبع: اسکای نیوز

