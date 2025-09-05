باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های امروز در نماز جمعه تهران، بر اهمیت بخش تعاون در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی در هفته تعاون از تلاش‌های دولت برای ارتقاء جایگاه تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی خبر داد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی امروز خود در نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران گفت: تعاون یک فرهنگ اصیل ایرانی است که می‌تواند به‌عنوان راهبردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلات جامعه را مدیریت و حل کند.

وی افزود: بخش تعاون در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد و مردم در گذشته با الگو‌هایی مانند "بنه"، "واره" و "قنات" توانستند مشکلات خود را در زمینه‌های آبیاری و اجتماعی حل کنند.

رستمی در ادامه سخنان خود با اشاره به شعار امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید با اتکا به سرمایه‌های خرد مردمی»، اظهار داشت: «تعاون می‌تواند جهان بهتری بسازد، و این همان هدفی است که جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه بخش تعاون دنبال می‌کند.

معاون امور تعاون با تأکید بر جایگاه بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور تا ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است که برای تحقق این هدف، دولت برنامه‌هایی را تدوین کرده است.

وی همچنین به سند توسعه تعاون اشاره کرد که در آن ۲۱ دستگاه اجرایی مشارکت دارند تا به تحلیل و بررسی نیاز‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بپردازند.

رستمی با اشاره به وضعیت کنونی بخش تعاون در ایران، اعلام کرد: «در حال حاضر ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که بیش از ۳ میلیون نفر عضو دارند و ۲.۵ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین توجه مردم نیز به تأسیس تعاونی‌های تولیدی بوده است.» وی به تعاونی‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: «دولت در حال ایجاد تعاونی‌های دانشگاهی است تا با مشارکت اساتید و دانشجویان، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور را به‌طور علمی حل کند.»

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنرانی خود به استفاده از فناوری‌های نوین در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، اعضای تعاونی‌ها می‌توانند عملکرد تعاونی خود را رصد و نظارت کنند. این امر موجب افزایش شفافیت و کارایی در بخش تعاون می‌شود.

رستمی بر نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری تأکید کرد و گفت: تعاونی‌ها با جذب نیروی کار از میان اعضای خود، می‌توانند علاوه بر اشتغال‌زایی، مشکلات اقتصادی را نیز حل کنند. همچنین توجه به سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی، توسعه صادرات و تاب‌آوری اقتصادی از جمله اهداف مهم بخش تعاون است.

وی در ادامه به اهمیت تعاون در چارچوب توسعه اجتماعی اشاره کرد و گفت: «توسعه اجتماعی باید مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی باشد. زمانی که نهاد‌های اجتماعی به بلوغ برسند، می‌توانند مانع بی‌عدالتی در توسعه اقتصادی شوند.» رستمی تأکید کرد که نهاد‌های مدنی و تشکل‌های سیاسی که بر پایه تعاونی بنا شوند، قادر به ایجاد تأثیرات مثبت در زندگی افراد خواهند بود.

معاون وزبر تعاون به اهمیت اتحادیه‌های تعاونی اشاره کرد و افزود: اگر تعاونی‌های همگن و تعاونی‌هایی که در یک رشته اقتصادی مشابه فعالیت دارند، در قالب اتحادیه‌ها کنار هم قرار گیرند، می‌توانند مشکلات زیستی تعاونی‌ها را بررسی و رفع کنند.

رستمی با اشاره به تعاونی‌های جوار کارگاهی و تعاونی‌های تأمین نیاز گفت: این تعاونی‌ها می‌توانند در سه بعد نیاز‌های اولیه اعضا، آموزش و بررسی آموزشی، و تأمین بازار سرمایه فعالیت کنند. این تعاونی‌ها می‌توانند بازار فروش را برای بنگاه‌های خرد فراهم کرده و همچنین مواد اولیه را تأمین کنند.

وی تاکید کرد: دولت و بخش‌های حمایتی با ایجاد همبستگی میان تعاونی‌ها، اتاق تعاون و دستگاه‌های اجرایی، قادر خواهند بود فضای مطلوبی برای رشد اقتصادی، اشتغال و بهبود وضعیت اجتماعی کشور ایجاد کنند. به‌ویژه با توجه به تأمین سرمایه‌های خرد و مشارکت سرمایه‌ای، تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات ایفا کنند.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی