باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا دهمرده با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه دامپروری، گفت: سیستان و بلوچستان با توجه به ظرفیت بینظیر در این حوزه، رتبه اول کشوری از لحاظ اعتباری را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: این تسهیلات کلان با هدف حمایت همهجانبه از دامداران و تأمین نهادههای مورد نیاز از جمله علوفه دامهای سنگین و سبک در استان اختصاص یافته است.
دهمرده افزود: این منابع مالی صرفاً برای خرید دام سنگین، تأمین علوفه واحدهای صنعتی و پشتیبانی از دامداران روستایی و عشایری در نظر گرفته شده و صرفاً بهرهبرداران تأییدشده میتوانند از آن بهرهمند شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: شرایط دریافت این تسهیلات شامل دوره بازپرداخت حداکثر یکساله و تأمین حداقل ۲۰ درصد از سرمایه در گردش طرح به عنوان آورده شخصی است.
دهمرده خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط میتوانند از طریق سامانه تسهیلات بانکی سیتا نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
دهمرده در پایان از معرفی ۵۳۵ طرح به ارزش ۱.۲ همت به بانک کشاورزی برای تشکیل پرونده خبر داد و افزود: پیگیریهای لازم برای جذب کامل این تسهیلات مهم در دست انجام است.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان