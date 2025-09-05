شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا سن بازنشستگی زنان روستایی را از ۶۵ سال به ۶۰ سال کاهش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از جمله مهم‌ترین افراد و اقشاری که در چرخه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ عشایر و روستائیان هستند. به همین منظور فراهم کردن شرایط رفاهی بیشتر به ویژه برای بانوان روستایی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این شرایط بیمه به کمک آنها آمد تا آنها با معضلات کمتری مواجه شوند.

در همین راستا شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درحواست کرد تا سن بازنشستگی بانوان روستایی را از ۶۵ سال به ۶۰ سال کاهش دهند.

متن پیام شهروندخبرنگار

درود لطفا سن بازنشستگی زنان روستا را ۶۰ سال با پرداخت ۱۰ سال بیمه موافقت کنند. چون آنها با مشکلات و سختی‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. لطفا بررسی کنید.

