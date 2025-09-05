باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع در حوزه نفت و انرژی به شمار می رود که در حال حاضر با استفاده از فناوریهای نوین روز دنیا به پیشرفت های بسیار خوبی رسیده است.
اخیرا هم در عباس زاده مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران و معاون وزیر نفت در نشست خبری خود اظهار کرد:امسال ۳۲ میلیون تن محصول تولید و ۱۳ میلیون تن صادر شده ودر بازار داخلی نیز افزایش تولیدی به ارزش ۴ میلیارد دلار ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مرور طرحهای در دست اجرا افزود: در مجموع ۱۵ طرح پتروشیمی، چهار طرح تأمین خوراک، سه طرح سرویس جانبی و چهار طرح زیرساختی برای بهرهبرداری در سال ۱۴۰۴، در دستور کار قرار دارد که از این میان، ۶ طرح به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسعه سبد بازار را یکی دیگر از اقدامهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طول یک سال گذشته دانست و گفت: در این زمینه اقدامهای خوبی بهویژه در حوزه آفریقا انجام شده است. در اجلاس ایران و آفریقا که با حضور معاون اول رئِیسجمهوری برگزار شد مطالعات صنعت پتروشیمی در خصوص کشورهای هدفی مثل هند انجام شد تا راهکارهایی برای توسعه بازار و توسعه سبد مشتریان انجام شود.
عباسزاده درباره بازنگری طرحهای پتروشیمی بیان کرد: ۱۱ موافقت اصولی طرحهایی که تکمیل نشده و غیرفعال ماندهاند تمدید نشد که از محل آن ۱۴ میلیون مترمکعب خوراک گاز آزاد و با اصلاحی که انجام شد در زنجیره ارزش قرار گرفت.
۱۴ میلیارد تومان پروژه زمین مانده در صنعت پتروشیمی وجود دارد
در همین راستا هم اخیرا محمد شریعتمداری هم در نشست اخیر خود با نمایندگان مجلس اعلام کرده بود نهاد قانونگذاری، نقش تعیین کننده در حیات اقتصادی و اجتماعی یک کشور ایفا میکند. چنانکه روند قانونگذاری با اشراف کارشناسی و علمی نسبت به واقعیتها، نیازها و مشکلات حوزههای مختلف پیش نرود، چرخه امور کشور دچار مشکل میشود. کما اینکه پارهای از نابسامانیها در صنعت پتروشیمی بهویژه گسست عمیق در زنجیره ارزش این صنعت از غفلت یا ضعف کارشناسی قانونگذاریهای گذشته ناشی میشود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس در ادامه به تشریح جایگاه صنعت پتروشیمی در شرایط امروز پرداخت و گفت: پتروشیمی به معنای واقعی نیروی محرکه و پیشران اقتصاد کشور است و حفظ و ارتقای این جایگاه، توجه و حمایت جدی نمایندگان را میطلبد.
وی توضیح داد:راهبرد گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در زمینههای از جمله حوزه تحقیق و توسعه، همکاری گسترده با مراکز پژوهشی و دانشگاهی، شرکتهای دانشبنیان حول ساخت داخل، ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی و تنوعبخشی به سبد محصولات و گریدهای جدید یادآوری کرد و گفت: مسئولیت اصلی ما در این هلدینگ تأمین و ارتقای منافع بیش از ۴۰ میلیون سهامدار است و توسعه این مجموعه، تعهدی است که به صاحبان و سهامداران میلیونی این شرکت سپردهایم.
وی با بیان اینکه تنظیم کنسرسیوم برای فعالیتهای مالی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس را با همکاری برخی از کشورها آغاز کردهایم، گفت: ۱۴ میلیارد دلار پروژه بر زمین مانده در این شرکت وجود دارد.
در این نشست، زینب قیصری نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از عملکرد مدیریت گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس بهویژه پایداری چرخه تولید این مجموعه در جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و گفت: بهدلیل نقش کلیدی صنعت پتروشیمی، چنانکه برای نیازها و مشکلات این حوزه توجه نشود، عوارض منفی آن دامنگیر سایر بخشهای اقتصادی کشور خواهد شد.
قیصری تصریح کرد: ما در مجلس برای رفع مشکلات ساختاری صنعت پتروشیمی، با جدیت سه طرح مهم؛ تدوین اساسنامه جامع صنعت پتروشیمی، رفع دغدغه خوراک واحدهای تولیدی و ایجاد نهاد تنظیمگر در فرایند مدیریتی را دنبال کردهایم.
پیش از این هم محمد متقی، مدیر دفتر صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در نشست خبری اعلام کرد: مأموریت اصلی مدیریت توسعه صنایع پاییندستی، تنظیم بازار است که شامل اعلام قیمتها در روزهای یکشنبه و ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات میشود.
وی با بیان اینکه بخش پاییندستی وظیفه بررسی کیفیت محصولات و انطباق آنها با استانداردهای مربوطه را بر عهده دارد، افزود: این حوزه در تعامل مستمر با دستگاههای مختلف اجرایی کشور است و تعیین تعرفه محصولات پتروشیمی نیز بر عهده همین بخش قرار دارد.
مدیر دفتر صنایع پایین دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: سال گذشته ۸.۹ میلیون تن عرضه محصول به بورس داشتیم که ۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان میدهد.