باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفارت عراق در روسیه، امروز جمعه، اخبار منتشر شده در مورد جذب جوانان عراقی برای شرکت در جنگ روسیه و اوکراین را تکذیب کرد و تاکید نمود که ادعای فردی مبنی بر نمایندگی از کل جامعه عراق نیست.
سفارت عراق در بیانیهای اعلام کرد که قصد دارد به اعضای جامعه عراقی مقیم در فدراسیون روسیه توضیح دهد که آنچه در برخی شبکههای اجتماعی توسط فردی که به دروغ ادعا میکند نماینده جامعه عراقی در روسیه است، منتشر شده، یک ادعای باطل و بیاساس است.
این بیانیه تاکید کرد که سفارت به هیچ وجه ویزایی مرتبط با چنین ادعاهای گمراهکنندهای صادر نمیکند و تنها نهاد مجاز برای صدور ویزای ورود به خاک روسیه، فقط سفارت فدراسیون روسیه در بغداد و کنسولگریهای آن در اربیل و بصره هستند.
سفارت مجددا بر موضع ثابت عراق مبنی بر بیطرفی در قبال بحران روسیه و اوکراین و درخواست همیشگی خود برای اتخاذ راهحلهای مسالمتآمیز و پایان دادن به درگیری از طریق گفتوگو تاکید کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: در این راستا، سفارت به اطلاع اعضای جامعه میرساند که هیچ نماینده رسمی مجاز برای جامعه عراقی در فدراسیون روسیه، نه از سوی عراق و نه از سوی روسیه، وجود ندارد و نسبت به فریب خوردن یا همکاری با چنین ادعاهایی هشدار میدهد.
سفارت همچنین نسبت به تلاش برای جذب یا درگیر کردن برخی از عراقیهای مقیم در روسیه یا خارج از آن تحت عناوین مختلف برای شرکت در جنگ هشدار داد و مخالفت قاطع خود را با چنین اقداماتی اعلام کرد.
این نهاد از اعضای جامعه عراقی خواست تا احتیاط کرده و فریب این روشهای گمراهکننده را نخورند و تاکید کرد که حق خود را برای پاسخ از طریق کانالهای دیپلماتیک و قانونی مربوطه برای حفاظت از منافع عراق و شهروندانش محفوظ میدارد.
منبع: فرات نیوز