سفارت عراق در مسکو گزارش‌های مربوط به جذب جوانان عراقی برای شرکت در جنگ علیه اوکراین را به شدت تکذیب کرد و درباره پخش این ادعا‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفارت عراق در روسیه، امروز جمعه، اخبار منتشر شده در مورد جذب جوانان عراقی برای شرکت در جنگ روسیه و اوکراین را تکذیب کرد و تاکید نمود که ادعای  فردی مبنی بر نمایندگی از کل جامعه عراق نیست.

سفارت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که  قصد دارد به اعضای جامعه عراقی مقیم در فدراسیون روسیه توضیح دهد که آنچه در برخی شبکه‌های اجتماعی توسط فردی که به دروغ ادعا می‌کند نماینده جامعه عراقی در روسیه است، منتشر شده، یک ادعای باطل و بی‌اساس است.

این بیانیه تاکید کرد که سفارت به هیچ وجه ویزایی مرتبط با چنین ادعا‌های گمراه‌کننده‌ای صادر نمی‌کند و تنها نهاد مجاز برای صدور ویزای ورود به خاک روسیه، فقط سفارت فدراسیون روسیه در بغداد و کنسولگری‌های آن در اربیل و بصره هستند.

سفارت مجددا  بر موضع ثابت عراق مبنی بر بی‌طرفی در قبال بحران روسیه و اوکراین و درخواست همیشگی خود برای اتخاذ راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و پایان دادن به درگیری از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این راستا، سفارت به اطلاع اعضای جامعه می‌رساند که هیچ نماینده رسمی مجاز برای جامعه عراقی در فدراسیون روسیه، نه از سوی عراق و نه از سوی روسیه، وجود ندارد و نسبت به فریب خوردن یا همکاری با چنین ادعا‌هایی هشدار می‌دهد.

سفارت همچنین نسبت به تلاش برای جذب یا درگیر کردن برخی از عراقی‌های مقیم در روسیه یا خارج از آن تحت عناوین مختلف برای شرکت در جنگ هشدار داد و مخالفت قاطع خود را با چنین اقداماتی اعلام کرد.

این نهاد از اعضای جامعه عراقی خواست تا احتیاط کرده و فریب این روش‌های گمراه‌کننده را نخورند و تاکید کرد که حق خود را برای پاسخ از طریق کانال‌های دیپلماتیک و قانونی مربوطه برای حفاظت از منافع عراق و شهروندانش محفوظ می‌دارد.

منبع: فرات نیوز

برچسب ها: سفارت عراق ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
ایتالیا: به اوکراین نیرویی اعزام نخواهیم کرد
ترامپ: پوتین و زلنسکی هنوز برای صلح آماده نیستند
اوکراین مخالف دیدار پوتین و زلنسکی در مسکو است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل