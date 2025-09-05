باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حاشیه مراسم روز هوادار باشگاه پرسپولیس گفت: بعد از مشکلات مالکیتی پرسپولیس، کنسرسیوم‌ بانکی وارد عمل شد و به نظر من اقدام مهمی برای باشگاه پرسپولیس انجام داد. این اقدام به‌گونه‌ای بود که برای نخستین بار در تاریخ این باشگاه طی یکی ، ۲ سال اخیر شاهد بودیم بازیکنان پرسپولیس اعلام کردند دغدغه مالی یا نگرانی بابت قرارداد ندارند. در گذشته و در سال‌های دور، همه می‌دانستند که با پایان لیگ، شاید بازیکنان پرسپولیس تنها ۲۰، ۳۰ یا نهایتاً ۴۰ درصد از قراردادشان را دریافت می‌کردند اما در فصل‌های اخیر با پایان لیگ، کل قرارداد بازیکنان تسویه می‌شد. این مسئله برای بسیاری خوشایند نبود، چرا که پیش‌تر مشکلات فراوانی برای باشگاه پرسپولیس به وجود می‌آمد.

او افزود: طی یک ماه گذشته هم مشاهده کردیم که در آغاز لیگ، ناگهان مانع سقف قرارداد اعلام شد و به پرسپولیس گفته شد نمی‌تواند تعدادی از بازیکنان خود را در شروع مسابقات همراه داشته باشد. خوشبختانه با ورود بانک شهر و پرداخت مبلغی در حدود پانصد تا ششصد میلیارد تومان طی ۲۴ ساعت، این مشکل برطرف شد! هفته بعد، ماجرای تازه‌ای به‌وجود آمد.

درویش افزود: اوریه جذب شد که به نقل از کارشناسان فوتبال ایران پس از انقلاب، بازیکنی با چنین کیفیتی به فوتبال کشورمان وارد نشده بود. این بازیکن سابقه بازی در پاری‌سن‌ژرمن، منچسترسیتی! و گالاتاسرای قهرمان ترکیه را داشت. طبیعی بود حضور چنین ستاره‌ای شور و امید زیادی برای هواداران ایجاد کند اما پس از مدتی شایعاتی پیرامون او شکل گرفت تا اذهان عمومی و هواداران خوش‌ذوق پرسپولیس نگران شوند. در حالی که این بازیکن بیش از ۱۰ سال در بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان با همین بیماری بازی کرده بود و فیفا هم تأکید کرد که این بیماری هیچ‌گونه منع یا محدودیتی برای ادامه فعالیت فوتبالی‌اش ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های کمیته پزشکی باشگاه، این موضوع نیز برطرف شد. هفته بعدش متأسفانه خبر تکان‌دهنده دیگری منتشر شد و افشین پیروانی به عنوان مدیر تیم اعلام شد که به مدت شش ماه از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم شده‌ است. بلافاصله فضاسازی‌های گسترده‌ای شکل گرفت تا روحیه بازیکنان پرسپولیس تحت تأثیر قرار گیرد اما پس از سه تا چهار روز مشخص شد علت این محرومیت صرفاً مصاحبه‌های او بوده است. اگر قرار باشد به چنین دلایلی افراد محروم شوند، بسیاری از اهالی ورزش که بارها با رسانه‌ها مصاحبه کرده و به احضارها پاسخ نداده‌اند نیز باید کنار گذاشته شوند. ما این مسئله را نیز پیگیری کردیم و به لطف خدا به نتیجه نزدیک شده‌ایم.

مدیرعامل پرسپولیس تصریح کرد: در روزهای گذشته هم شایعاتی پیرامون قرارداد مجتبی فخریان از جوانان نخبه فوتبال ایران مطرح شد. او از نظر کارشناسان یکی از بهترین استعدادهای سال‌های اخیر فوتبال کشور است. فضاسازی‌ها در این خصوص نیز تنها برای وارد کردن استرس و ایجاد مشکل برای پرسپولیس بود، در حالی که باشگاه‌های دیگر حاضر بودند بالاتر ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کنند تا این بازیکن را به خدمت بگیرند. اگر قرار است پرسپولیس قهرمان شود، ما تنها هستیم و تنها با پشتوانه پیشکسوتان، معماران پرسپولیس و هواداران پرشمار می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم. باید دست به دست هم دهیم تا باز هم قهرمانی‌ها را تکرار کنیم. چرا که برخی نمی‌خواهند پرسپولیس در آرامش باشد. در حالی که پرسپولیس توانسته طی چند سال اخیر قهرمان شود، باشگاه‌هایی با هزینه‌های چندین برابر نتوانسته‌اند چنین موفقیتی را به دست آورند.