ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که ممکن است هزاران سرباز تحت عنوان ضمانت‌های امنیتی، پس از پایان جنگ در این کشور مستقر شوند.

زلنسکی پس از دیدار با «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا در شهر «اوژهورود» در غرب اوکراین گفت: «مهم است که ما در مورد همه این موارد بحث کنیم. قطعاً [این سربازان] هزاران نفر خواهند بود، نه فقط چند نفر.»

او همچنین در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت که برای اظهار نظر در مورد جزئیات این برنامه هنوز خیلی زود است. افزون بر این، زلنسکی گفت که در مذاکرات برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا با کاستا «گام‌های هماهنگ» برداشته است.

شایان ذکر است که کی‌یف عضویت در اتحادیه اروپا را کلید امنیت و بهبود شرایط خود پس از جنگ می‌داند.

اظهارات زلنسکی درباره اعزام سربازان اروپایی به اوکراین در حالی مطرح می‌شود که ساعاتی پیش، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه گفت که هر نیروی غربی که به اوکراین اعزام شود، به منزله هدفی مشروع برای حمله خواهد بود.

در همین حال، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه روز گذشته گفت که ۲۶ کشور متعهد شده‌اند که ضمانت‌های امنیتی پس از جنگ را به اوکراین ارائه دهند. مکرون در ابتدا گفت که این نیرو‌ها در اوکراین مستقر خواهند شد، اما بعداً گفت که برخی از آنها در حالی که خارج از اوکراین باقی می‌مانند، ضمانت‌هایی برای امنیت اوکراین ارائه می‌دهند؛ به عنوان مثال با کمک به آموزش و تجهیز نیرو‌های کی‌یف.

