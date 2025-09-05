رئیس جمهور اوکراین مدعی است که پس از پایان جنگ، هزاران سرباز اروپایی برای تضمین امنیت در این کشور مستقر می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که ممکن است هزاران سرباز تحت عنوان ضمانت‌های امنیتی، پس از پایان جنگ در این کشور مستقر شوند.

زلنسکی پس از دیدار با «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا در شهر «اوژهورود» در غرب اوکراین گفت: «مهم است که ما در مورد همه این موارد بحث کنیم. قطعاً [این سربازان] هزاران نفر خواهند بود، نه فقط چند نفر.»

او همچنین در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت که برای اظهار نظر در مورد جزئیات این برنامه هنوز خیلی زود است. افزون بر این، زلنسکی گفت که در مذاکرات برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا با کاستا «گام‌های هماهنگ» برداشته است.

شایان ذکر است که کی‌یف عضویت در اتحادیه اروپا را کلید امنیت و بهبود شرایط خود پس از جنگ می‌داند.

اظهارات زلنسکی درباره اعزام سربازان اروپایی به اوکراین در حالی مطرح می‌شود که ساعاتی پیش، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه گفت که هر نیروی غربی که به اوکراین اعزام شود، به منزله هدفی مشروع برای حمله خواهد بود.

در همین حال، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه روز گذشته گفت که ۲۶ کشور متعهد شده‌اند که ضمانت‌های امنیتی پس از جنگ را به اوکراین ارائه دهند. مکرون در ابتدا گفت که این نیرو‌ها در اوکراین مستقر خواهند شد، اما بعداً گفت که برخی از آنها در حالی که خارج از اوکراین باقی می‌مانند، ضمانت‌هایی برای امنیت اوکراین ارائه می‌دهند؛ به عنوان مثال با کمک به آموزش و تجهیز نیرو‌های کی‌یف.

منبع: رویترز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اینو باز دوباره گولش زدند
این بدبخت نفهمیده آمریکا شیرش کرد بعد رفت جنگید همه مملکت و جوانهاش را به فنا داد نصف مملکت را هم داد رفت مملکتش تا صد سال اجاره آمریکاست بعد دلش را خوش کرده به این که گفتند نیرو می‌فرستند که عمرا هم بفرستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اول آتش بس وصلح بکن بعد بفکر طزمین باش اول جلو اشغال بگیر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این دلقک اگر ذره ای عقل تو کله اش بود و حلقه بردگی آمریکا و ناتو را به گوش نمی انداخت امنیت داشت ، نه کشور اوکراین اینگونه داغون و بیچاره شده بود و نه نیاز به دریوزی و ذلت برای غرب را نداشت .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
درود بر اکراین دلاور. روسیه متجاوز باید نابود شود.سران جنایتکار روسیه باید اعدام شوند.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ببین خوابشو ببینی!!!!! به روسیه گفتیم اوکراین رو مثل بلایی که سر غزه آوردن تحویل اروپایی ها و آمریکا بده خخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دست و پاهای آخر را میزند
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بدبخت بازیچه،بفهم که دارن میدوشنت
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۱۹:۴۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اگر چه کشته شدن انسانها بخاطر جاه طلبی سران حکومتها جای تاسف دارد اما سیبل های خوبی هستند که روسیه انان را هدف قرار دهد چون انان در اثر بی تدبیری سران اروپا وتجاوز بی حصر امریکا از نقطه ای دور دست به مرز تقابل اکراین وروسیه اعزام می شوند و قطعا این نقل مکان از نقطه دور دست ورسیدن به خط مقدم جبهه اوکراین بر علیه روسیه به عنوان تجاوز تلقی می شود امیدوارم در جنگ اوکراین وروسیه خط غرب شکستی خفت بار را متحمل شود تا دنیا روی اسایش را ببیند غرب به سرکردگی امریکا وهمراهی انگلیس فرانسه المان خط تجاوز به سایر کشورها را در پیش گرفته است اگر این نیروی متجاوز مقابلش سد نشود کره زمین در اثر طغیان انان چپ خواهد کرد و نظام حکومتی وروابط بین الملل بهم خواهد خورد
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مردک دلقک.دیگران برایتان امنیت نمی آورند
۲
۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
نجات
۱۹:۰۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سوال خوبی هست !
۰
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
پایآگر فرمایشی نبرد
۱۸:۵۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ی در باز بشه البته به رنگ سفید نورانی نه زرد رنگ نورانی و ازش رد بشم و بعدش خودم رو برای جنگ جهانی دنیاها آماده کنم !
+
هیچ نیازی نیست عمو سارعیل عزیز !!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
حقیقتش رو بخواهید روسیه میبایست از اوکراین حمایت میکرد چراکه در ازای تحویل انرژی هسته ای خود قرار شد روسیه نگهبان آنها باشد ولی زیر فشار اروپا و غرب هیچکس به دادش نرسید و ناچار به روی آوردن به اروپا و آمریکا شد.
خائن واقعی معلوم و مشخص است به نظرم آوردن نیروهای اروپایی و حتی همین الان نام بردن از این هدف خود تنش را بیشتر خواهد کرد و روسیه را خشمگین تر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۲۱:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
غرب با اوردن زلنسكي بر سركار رياست ملت نگون بخت اوكراين در مقابل روسيه قد علم كرده است وخطر بالفعل بيخ گوش روسيه ايجاد كرده است انوقت شما از خواب برخواسته ومي گوييد روسيه بايد از اوكراين حمايت مي كرد كجاي كاري عمو روسيه با پيش دستي در جنك با اكراين غرب را به چالش كشيد كه غرب با كوتاه نيامدن اوكراين را به كام مرك سپرده است
ده بيت كشور اروپايي به سركردگي ارباب شيطان صفتشان امريكا مرتب از گسترش ناتو حرف مي زنند بالاخره تا كجا مي خواهند گسترش بدهند
سياست كرملين در تاديب اومراين مهمترين چالش براي غرب بوده است كه چندين كشور اروپايي وامريكا نتوانسته اند تا كنون از پس ان بر بيايند
البته اين جنگ فرصت تاريخي براي ايران فراهم كرده است كه خودرا در مقابل هجمه غرب اماده كند كه البته معلوم نيست ايا ايران از اين فرصت طلايي استفاده بهينه برده است يا خير كه البته اميدوارم جواب سوالم مثبت بوده باشد
Iran (Islamic Republic of)
الیاس
۱۸:۰۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
رسماً به تنهایی گند زد توی کشور اوکراین.
۲
۶
پاسخ دادن
