سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد مسیر جنوب به شمال محور کندوان و یک طرفه شدن این محور برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  علی صادقی با اشاره به یکطرفه شدن محور کندوان افزود: مسیر جنوب به شمال محور چالوس از کرج و تهران به سمت شمال با تصمیم پلیس راه به منظور مدیریت و تخلیه ترافیکی تا اطلاع ثانوی مسدود است و در حال حاضر ترافیک در این مسیر از حدفاصل پل زنگوله تا تونل کندوان و سیاه بیشه به صورت سنگین گزارش شده است.

وی گفت: تردد در مسیر شمال به جنوب (چالوس به سمت تهران و کرج) همچنان برقرار است و ترافیک در محور محدوده‌های ماسال و میانک به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین بوده و ترافیک در محور هراز مسیر محدوده چلاو سنگین است.

صادقی گفت: تردد در محور سوادکوه محدوده‌ای نیمه‌سنگین تا سنگین دارد و سایر نقاط این محور با جریان روان تردد می‌شود و از نظر شرایط آب و هوایی بارش پراکنده باران در برخی نقاط محور هراز مشاهده شده است.

