باشگاه خبرنگاران جوان ـ یدالله راشدی، معاون توسعه و مدیریت منابع صندوق بازنشستگی فولاد، با اعلام این خبر، میزان اعتبار تخصیص یافته برای این مرحله از وامها را بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد ریال (۲۷۰ میلیارد تومان) عنوان کرد و افزود: «این پرداختها در راستای منویات دولت مبنی بر حمایت از جامعه هدف و به مناسبت هفته دولت صورت گرفته است.»
افزایش چشمگیر مبلغ وام از ۲۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان، نه تنها قدرت خرید بازنشستگان را در شرایط اقتصادی کنونی افزایش میدهد، بلکه نشاندهنده توجه ویژه دولت به جایگاه این قشر از جامعه است که سالها در سنگر تولید و خدمت، نقشی کلیدی ایفا کردهاند.
این طرح که با هماهنگی و همکاری بانک رفاه کارگران به مرحله اجرا درآمده، قرار است در مراحل بعدی نیز ادامه یافته و سایر بازنشستگان واجد شرایط را نیز تحت پوشش قرار دهد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت