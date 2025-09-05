وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: اولین مرحله از پرداخت وام قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی به ۵۴۰۰ بازنشسته صندوق بازنشستگی فولاد، صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یدالله راشدی، معاون توسعه و مدیریت منابع صندوق بازنشستگی فولاد، با اعلام این خبر، میزان اعتبار تخصیص یافته برای این مرحله از وام‌ها را بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد ریال (۲۷۰ میلیارد تومان) عنوان کرد و افزود: «این پرداخت‌ها در راستای منویات دولت مبنی بر حمایت از جامعه هدف و به مناسبت هفته دولت صورت گرفته است.»

افزایش چشمگیر مبلغ وام از ۲۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان، نه تنها قدرت خرید بازنشستگان را در شرایط اقتصادی کنونی افزایش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به جایگاه این قشر از جامعه است که سال‌ها در سنگر تولید و خدمت، نقشی کلیدی ایفا کرده‌اند.

این طرح که با هماهنگی و همکاری بانک رفاه کارگران به مرحله اجرا درآمده، قرار است در مراحل بعدی نیز ادامه یافته و سایر بازنشستگان واجد شرایط را نیز تحت پوشش قرار دهد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: صندوق بازنشستگی ، بازنشستگان فولاد
خبرهای مرتبط
پایان مشعل سوزی با بهره برداری از پالایشگاه NGL۳۱۰۰ دهلران
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری:
درخواست‌های مرتبط با «بیمه تکمیلی» در صدر تماس‌های بازنشستگان در تیرماه ۱۴۰۴
رئیس صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد؛
افزایش سقف وام فرزندان بازنشستگان به ۶۰ میلیون تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
جاده چالوس از ساعت ۱۴:۳۰ یک‌طرفه می‌شود
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
با آموزش‌های هدفمند تاب‌آوری شهر را افزایش دهیم
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
آخرین اخبار
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
جاده چالوس از ساعت ۱۴:۳۰ یک‌طرفه می‌شود
با آموزش‌های هدفمند تاب‌آوری شهر را افزایش دهیم
لزوم ارائه طرح عملیاتی مناطق اتوبوسرانی ویژه بازگشایی مراکز علمی برای مهرماه
ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی/ الزام درج قیمت روی کیسه برنج
تعاونی‌های تولیدی موتور محرک اقتصاد مردمی هستند
افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی در تهران تا پایان سال/ پل‌های فلزی ایمن می‌شوند
۷ تصادف مرگبار در تهران؛ عابران پیاده قربانی عبور‌های غیرمجاز از عرض بزرگراه‌ها
هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
همه خانوار‌های تهرانی باید «کوله زندگی» آماده داشته باشند
شهرداری وزرشگاه یادگار امام را میراث نمی‌دهد/ معتادان بهبود یافته می‌توانند پاکبان شوند