باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین مولایی ظهر جمعه در نشست مسابقات قهرمانی اسکواش قهرمانی ١١ و ١٣ سال کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات رده سنی ١١ و ١٣ قهرمانی کشور در شیراز برگزار خواهد شد.

او اضافه کرد: این مسابقات از تاریخ ١۵ لغایت ١٧ شهریور ماه در شیراز با حضور ۶۵ بازیکن برگزار می‌شود این در حالی است که فدراسیون اسکواش میزبانی مسابقات ملی و بین المللی را به استان‌هایی می‌دهد که دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای برای برگزاری این گونه رویداد‌ها باشند.

مولایی افزود: شیراز در اردیبهشت ماه توانست میزبان مسابقات بین المللی باشد و طی مردادماه نیز نماینده‌ای از استان فارس در امر داوری در مسابقات بین المللی چین حاضر بوده است البته شیراز دارای زیرساخت‌های خوبی است که می‌تواند میزبان رویداد‌های مختلفی باشد و امید است بتوان شرایط برای کسب میزبانی‌های بین المللی را فراهم کرد.

رئیس هیات اسکواش فارس در ادامه در خصوص توسعه زیرساخت‌های این ورزش در فارس نیز متذکر شد: هیات اسکواش برنامه‌های توسعه‌ای مختلفی داشته و در تلاش است تا با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس زمینه ساخت و توسعه کورت‌های ورزش اسکواش را فراهم کند.

حضور هیات اسکواش فارس در لیگ برتر با ۲ تیم

رئیس هیات اسکواش فارس گفت: با تلاش‌های صورت گرفته قرار است ۲ تیم از استان فارس در لیگ برتر اسکواش حاضر شوند.

مولایی تصریح کرد: مسابقات لیگ برتر اسکواش کشور که از مهر ماه امسال برگزار می‌شود با همراهی ۲ تیم از استان فارس خواهد بود و هیات اسکواش فارس قرار است در این مسابقات با ۲ تیم آقایان و بانوان حاضر شود.

علیرضا خلیلی دبیر هیات اسکواش استان فارس نیز در این نشست گفت: اسکواش در سال ٢٠٢٨ المپیکی خواهد بود از این رو شاهد تغییر نگرش در فدراسیون بوده‌ایم این در حالی است که در استان فارس تلاش‌ها بر این اصل استوار است که به سمت استعداد یابی حرکت کنیم بر همین اساس اردو‌های رده‌های سنی مختلفی در استان فارس برگزار شد.

او با اشاره به اینکه قرار است استان فارس ر آبان ماه میزبان اردو آماده سازی تیم اسکواش بانوان باشد نیز اظهار داشت: علاوه بر اردو‌های آمادگی تیم‌های آقایان و بانوان دوره‌های آموزش مربی گری و داوری نیز در هیات اسکواش استان فارس در نظر گرفته شده و قرار است این دوره‌های آموزشی نیز محلی برای دانش افزایی مربیان و داوران استان فارس باشد.

خلیلی ادامه داد: در پنج رده سنی ۱۰ بازیکن از استان فارس به مسابقات ملی اعزام خواهند شد که نوید بخش آینده‌ای درخشان برای اسکواش بازان استان فارس در عرصه‌های ملی خواهد بود.

مهدی مختاری عضو هیات رئیسه هیات اسکواش فارس نیز در این جلسه گفت: اقدامات خوبی در هیات اسکواش استان فارس در جریان بوده و در حال انجام است.

او اضافه کرد: برگزاری رویداد‌های مختلف در هیات اسکواش فارس میتواند عاملی برای توسعه این ورزش در سطح استان باشد البته رویداد‌های خوبی نظیر مسابقات شیراز جونیور نیز به میزبانی استان فارس و هیات اسکواش استان با حضور تیم‌های بین المللی برگزار شده است.

محمد حسن طیبی معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان فارس نیز در این نشست گفت: هیات اسکواش استان فارس یکی از هیات‌های ورزشی فعال در استان فارس بوده و شاهد برگزاری اردو‌ها و مسابقات مختلفی توسط این هیات هستیم.

او اضافه کرد: اردوی آمادگی اسکواش بازان نوجوان کشور در شیراز برگزار شده و ١٨ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در این اردو حاضر شده‌اند

طیبی با تاکی بر اینکه استان فارس از ۱۵ لغایت ۱۷ شهریورماه میزبان مسابقات قهرمانی کشور است، تصریح کرد: برگزاری رویداد‌های ملی در استان فارس و به همت هیات اسکواش استان میتواند غنای ورزش استان را افزایش داده و عاملی برای توسعه ورزش در استان فارس باشد.

او افزود: برنامه‌های خوبی برای حمایت از هیات اسکواش در استان فارس داشته و با استفاده از ظرفیت‌های که در استان و شیراز وجود دارد میتوان از این ظرفیت برای توسعه اسکواش فارس بهره برداری کرد البته اداره کل ورزش و جوانان در تلاش است تا با حمایت از این هیات ورزشی نقشی در توسعه اسکواش در جامعه داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول خیلی از ورزش‌ها نظیر اسکواش میتوانند از ظرفیت‌هایی عمومی نظیر استعداد یابی در مدارس بهره برده تا میزان اثرگذاری این ورزش را در جامعه افزایش دهند.

محمد حسین جعفری مربی تیم ملی اسکواش ایران نیز در این جلسه گفت: استان فارس دارای ظرفیت‌های خوبی در اسکواش است و در حوزه بانوان فارس دارای ملی پوش بوده و در پسران هم میتواند چند سهمیه در تیم ملی اسکواش داشته باشد.

گفتنی است در پایان این مراسم، هیات اسکواش استان فارس از مربی تیم ملی اسکواش ایران تقدیر کرد.