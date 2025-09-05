باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در گفتوگو با رادیو اقتصاد گفت: خودروی نامتعارف به خودروهایی اطلاق میشود که قیمت آنها بیش از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث باشد. به عبارت دیگر، خودروی متعارف به خودرویی گفته میشود که ارزش آن تا ۵۰ درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد، که هر سال توسط قوه قضاییه اعلام میشود. بنابراین، خودروهایی که قیمتشان از این میزان بیشتر باشد، به عنوان خودروی نامتعارف شناخته میشوند.
بستگانی در پاسخ به اینکه آیا خودروهای قدیمی و معمولی نیز شامل این تعریف میشوند، گفت: این بستگی به قیمت خودرو دارد و اگر قیمت آن به سقف تعیین شده نرسد، مشمول این قانون نخواهد شد.
وی همچنین به سوالی درباره تعداد این خودروها و هزینه بیمه آنها اشاره کرد و افزود: آمار دقیقی از تعداد خودروهای نامتعارف ندارم، اما هزینه بیمه این خودروها معمولاً بیشتر از خودروهای متعارف خواهد بود. عوامل مختلفی در تعیین حق بیمه نقش دارند، از جمله قدرت تخریب خودرو و سوابق خسارتی هر گروه خودرو است.
بستگانی در ادامه گفت: بیمه شخص ثالث به دلیل ملاحظات اجتماعی، معمولاً کمتر از میزان افزایش دیه، حق بیمه دریافت میکند.
وی همچنین به اهمیت پوشش بیمهای برای خودروهای نامتعارف اشاره کرد و گفت: صاحبان این خودروها باید اطمینان حاصل کنند که بیمهای جامع و کامل را دریافت کنند که شامل خسارتهای فیزیکی و آسیبهای وارده به خودرو باشد. در حال حاضر، خودروهای نامتعارف در صورتی که بیمه بدنه داشته باشند، میتوانند مازاد خسارت خود را از محل بیمهنامه خود دریافت کنند.
بستگانی افزود: دستورالعملی به شرکتهای بیمه ابلاغ شد که تأکید میکند اگر خسارتی بابت خودروهای نامتعارف از محل بیمه بدنه پرداخت شود، این خسارت نباید در سوابق خسارتی بیمهگذار لحاظ شود. این اقدام به صاحبان این خودروها اطمینان میدهد که در صورت وقوع تصادف، حق بیمه اضافی از آنها دریافت نخواهد شد.
وی در پایان اشاره کرد: این تصمیم بار زیادی را از روی دوش دستگاه قضایی برمیدارد و اختلافات مربوط به خسارات خودروهای نامتعارف را کاهش میدهد.