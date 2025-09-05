باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدحسن حبیب الله زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا در دیدار با یوسف تکین، وزیر آموزش ملی این کشور به بیان مهم‌ترین موضوعات مشترک میان دو کشور در زمینه آموزش پرداخت.

در این دیدار طرفین با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بین ایران و ترکیه، بر توسعه تعاملات آموزشی دو کشور تأکید کردند.

تبادل تجربیات آموزشی، برگزاری دوره‌های مشترک، عملیاتی شدن توافقات دو جانبه، امضای اسناد جدید همکاری آموزشی بین وزارت آموزش و پرورش ایران و وزارت آموزش ملی ترکیه و تشکیل یک کمیته مشترک همکاری‌های آموزشی، از جمله مواردی بود که در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست که در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد؛ وزیر آموزش ملی ترکیه، شهادت جمعی از دانش آموزان و معلمان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه را به دولت و ملت ایران و خانواده آنها تسلیت گفت.

منبع: ایرنا