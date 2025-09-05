راز درمان افسردگی! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0627\u0641\u0633\u0631\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0628 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u200c \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u061b \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0648 \u062a\u0631\u0627\u067e\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u060c \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u062f\u0639\u0627 \u0648 \u062a\u0648\u06a9\u0644. \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0644\u0645 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645\u060c \u0631\u0627\u0647 \u062f\u0631\u0633\u062a \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0