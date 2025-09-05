باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
راز درمان افسردگی! + فیلم

درمان افسردگی، ایمان و توکل است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ افسردگی و اضطراب بیماری‌های واقعی‌ هستند؛ هم به پزشک و تراپی نیاز دارند، هم به دعا و توکل. ایمان و علم کنار هم، راه درست درمان است.

 
