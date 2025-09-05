باشگاه خبرنگاران جوان ـ دومین قسمت از مجموعه مستند «ماجرا» با عنوان «وقتی چراغ‌ها خاموش نشدند» با نگاهی پژوهشی و تحلیلی به مسئله امنیت غذایی در شرایط بحران می‌پردازد؛ موضوعی حیاتی که به طور مستقیم با سلامت جامعه، ثبات اجتماعی و حتی امنیت ملی گره خورده است.

در این قسمت روایت ایستادگی جهادگران حوزه امنیت غذایی در دل ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه به تصویر کشیده می‌شود و نشان می‌دهد چگونه تلاش‌های مداوم آنان مانع از خاموشی چراغ‌های سفره مردم شد.

مجموعه مستند «ماجرا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی ترابی، جمعه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳ بازپخش می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما