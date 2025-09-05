باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای اتحادیه عرب، در سطح وزرا، خواستار حمایت و بازدید از شهر قدس و اماکن مقدس اسلامی و مسیحی آن شد و بر اهمیت بازدید از مسجد الاقصی برای شکستن محاصره تحمیلی بر آن و بازدید از آن برای محافظت از آن در برابر توطئه‌های گروه‌های افراطی صهیونیستی تاکید کرد.

در قطعنامه‌های صادر شده در صد و شصت و چهارمین جلسه عادی شورای اتحادیه عرب در سطح وزرا، شورا تایید کرد که قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین است و هرگونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت فلسطین بر آن را رد کرد.

این شورا تمام سیاست‌ها و طرح‌های سیستماتیک و غیرقانونی رژیم تروریستی اسرائیل را که با هدف مشروعیت بخشیدن به الحاق شهر مقدس، تحریف هویت عربی آن، تغییر ترکیب جمعیتی آن، سلب مشروعیت جمعیت و گسترش شهری شهر به ساکنان آن و جداسازی آن از محیط فلسطینی آن انجام می‌شود، محکوم و رد کرد. شورا تاکید کرد که این سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات نقض قطعنامه‌های بین‌المللی است.

این شورا همچنین حملات رژیم تروریستی اسرائیل به مسجد الاقصی را محکوم کرد، که شامل نقض آزادی عبادت در مسجد، جلوگیری از ورود نمازگزاران به آن، و هتک حرمت، یورش و تخریب محتویات آن توسط گروه‌هایی از شهرک‌نشینان اسرائیلی که در آنجا مراسم تلمودی انجام می‌دهند، می‌شود.

این حملات بخشی از تجاوزات مداوم و رو به افزایش اسرائیل علیه اماکن مقدس اسلامی و مسیحی است. او افزود، این حملات به ویژه در تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و قانونی موجود در مسجد الاقصی و تقسیم آن از نظر زمانی و مکانی قابل توجه است. این حملات همچنین شامل تلاش برای به دست گرفتن کنترل اداره اوقاف قدس و امور مسجد الاقصی توسط اردن در قدس اشغالی، حمله به کارمندان آن و جلوگیری از انجام کار آنها، و تلاش برای تحمیل قوانین اسرائیل بر مسجد الاقصی، و همچنین انجام حفاری‌های اسرائیلی در زیر آن، جعل تاریخ آن و تضعیف پایه‌های آن است.

شورا از قطعنامه‌های یونسکو که خواستار توقف حفاری‌ها، کار‌ها و ساخت پروژه‌های شهرک‌سازی در داخل و اطراف شهر اشغالی قدس، شهر قدیمی و الخلیل و همچنین توقف تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی، از جمله ساخت دیوار، ساخت جاده برای شهرک‌نشینان، نقض آزادی رفت و آمد و دسترسی به اماکن مذهبی و سایر اقداماتی که با هدف تغییر شخصیت و ترکیب سرزمین اشغالی فلسطین، از جمله بافت اجتماعی جامعه فلسطین انجام می‌شود، استقبال کرد.

منبع: الرای