واکنش نماینده قم در مجلس به هنجارشکنی یک کافه در قم

باشگاه خبرنگاران جوان - بخشی از متن محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نسبت به هنجارشکنی یک کافه در شهرک قدس در کانال رسمی خود به این شرح است:
به مسئولین مربوطه اخطار میدهم که هنجارشکنیهای سایر شهرها نباید به قم به عنوان مهد انقلاب اسلامی سرایت کند! اگر مسئولان مربوطه خواب هستند ما بیداریم و با یاری گرفتن از انبوه شهروندان متدین قمی، نسبت به اصلاح این وضعیت افتضاح اقدام خواهیم کرد. امیدوارم این آخرین اخطار باشد و نیاز به ورود مردم نباشد.
گرچه مطلع شدم که کافه مذکور امروز پلمب شده، اما این به هیچ وجه کافی نیست؛ مدیر این کافه هنجارشکن بایستی در دادگاه محاکمه شود و قوه قضا نیز ابدا نباید نسبت به فک پلمب کافه اقدام کند. لغو مجوز این نوع کافههای هنجارشکن، حداقل انتظار ما در قبال این افتضاح است؛ در غیر این صورت به تکلیف شرعی و انقلابی خود عمل خواهم کرد، ولو بلغ ما بلغ.
بنا بر اعلام قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی قم،در پی اقدام غیرمجاز و غیر قانونی متصدی کافهای در شهرک قدس مبنی بر برگزاری افتتاحیه واحد صنفی بدون اخذ مجوز قانونی، برگزاری موسیقی زنده، رقص و پایکوبی بصورت مختلط و انتشار کلیپ و تصاویر آن در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، موضوع در دستور کار قرار گرفت.