مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو گفت: اصالت و سلامت محصولات آرایشی‌بهداشتی با آزمون‌های به‌روز و استاندارد ارزیابی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از ایفدانا، شهاب قصری مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو گفت: با توجه به رشد قابل توجه بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو استان به‌طور مستمر آزمون‌های کنترل کیفی این محصولات را مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی به‌روزرسانی و انجام می‌دهد.

وی افزود: این آزمون‌ها شامل شناسایی ترکیبات موثر، بررسی میزان فلزات سنگین، کنترل میکروبیولوژیکی و بررسی مواد نگهدارنده است که به حفظ سلامت مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.

قصری خاطرنشان کرد: اطمینان از اصالت محصولات و تطابق نتایج آزمایش با اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های رسمی، از اولویت‌های آزمایشگاه در این حوزه است.

برچسب ها: غذا و دارو ، محصولات آرایشی
خبرهای مرتبط
اجرای برنامه بررسی فلزات سنگین در محصولات آرایشی
ورود سه محموله واکسن آنفلوانزا به چهارمحال و بختیاری
عطاری‌ها مجوز فروش دارو ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳ ماده خوراکی که می‌توانند باعث ریزش مو شوند
توسعه عدالت آموزشی با ایجاد ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی در مدارس
وابستگی محبوب‌ترین وی‌پی‌ان‌های گوگل‌پلی فاش شد
ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو
آخرین اخبار
ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو
توسعه عدالت آموزشی با ایجاد ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی در مدارس
وابستگی محبوب‌ترین وی‌پی‌ان‌های گوگل‌پلی فاش شد
۳ ماده خوراکی که می‌توانند باعث ریزش مو شوند
اجرای سهمیه برای کنکوری‌های ۱۴۰۴ ساکن مناطق درگیر بلایای طبیعی
اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد
شناسایی زودهنگام آلزایمر با یک آزمایش سه دقیقه‌ای
بهترین میزان پیاده‌روی در طول روز؛ ۱۰ هزار قدم
میزان شهریه دانشجویان سه رشته پرطرفدار اعلام شد