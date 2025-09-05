رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان با ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت و ۲ هزار تن تولید رتبه دوم کشور را در تولید زغال اخته دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام شفیعی در حاشیه هشتمین جشنواره زغال‌اخته کلیبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد:آذربایجان شرقی رتبه دوم کشور در تولید زغال اخته را به خود اختصاص داده و رتبه نخست در اختیار استان قزوین است.



وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در استان افزود: در حال حاضر ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت زغال اخته در آذربایجان شرقی وجود دارد که ۳۰۰ هکتار آن در شهرستان کلیبر و مابقی عمدتاً در شهرستان‌های منطقه ارسباران از جمله خداآفرین و هوراند قرار دارد.



شفیعی ظرفیت تولید زغال‌اخته در استان را بیش از ۲ هزار تن اعلام کرد و گفت: با توجه به ماندگاری پایین این محصول راه‌اندازی صنایع تبدیلی برای فرآوری آن ضروری است. در همین راستا برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفته و بستر‌های اولیه فراهم شده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از سرمایه‌گذاران و باغداران خواست به این حوزه ورود کنند و افزود: سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی زغال‌اخته می‌تواند علاوه بر کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصول زمینه ارتقای قیمت و ارزش اقتصادی آن را فراهم کند.



گفتنی است در حاشیه هشتمین جشنواره زغال‌اخته کلیبر نمایشگاه محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن، صنایع دستی، کارگاه‌های آموزشی در حوزه تغذیه، پیوند، هرس و فرآوری زغال‌اخته و همچنین پخت نان محلی برگزار شد.

منبع:جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی