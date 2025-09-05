باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک کارنی، نخست وزیر کانادا میگوید که متحدان اوکراین در حال آمادهسازی مجموعهای جدید از تحریمها علیه روسیه هستند تا بدین وسیله فشارها برای صلح را افزایش دهند.
کارنی در یک کنفرانس خبری تلویزیونی مدعی شد: «آقای پوتین عامل این جنگ است. او دلیل این کشتار است، اما قرار نیست شرایط صلح را دیکته کند.»
اظهارات کارنی در حالی بیان میشود که شبکه خبری انبیسی امروز گزارش داد: دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، امید خود را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین از دست داده است. بر اساس این گزارش، ترامپ به طور فزایندهای درباره میانجیگری برای پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین در آینده نزدیک یا دیدار رهبران دو کشور درگیر، بدبین شده است.
در همین حال، روسیه کشورهای اروپایی را به کارشکنی در روند صلح متهم کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز گفت که «اروپاییها مانع از حل و فصل اوضاع در اوکراین میشوند. آنها در این امر مشارکتی ندارند.» او همچنین قاره سبز را به «ادامه تلاشهایش برای تبدیل اوکراین به مرکزی برای هر چیزی که با روسیه خصومت دارد» متهم کرد.
کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند که نیروهای خود را در قالب تضمین امنیتی، در خاک اوکراین مستقر کنند. رئیس جمهور اوکراین میگوید این نیروها احتمالا هزاران نفر خواهند بود.
روسیه هر گونه استقرار کشورهای اروپایی که اکثر آنها عضو ناتو هستند را در نزدیکی مرزهای خود رد کرده است. ولادیمیر پوتین، امروز مجددا تاکید کرد که استقرار نیروهای خارجی در اوکراین آنها را به «هدفی مشروع» برای ارتش روسیه تبدیل میکند.
منبع: رویترز