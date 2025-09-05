نخست وزیر کانادا می‌گوید غرب در حال آماده‌سازی تحریم‌های جدید علیه مسکو است تا آن را به سمت پایان جنگ سوق دهد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک کارنی، نخست وزیر کانادا می‌گوید که متحدان اوکراین در حال آماده‌سازی مجموعه‌ای جدید از تحریم‌ها علیه روسیه هستند تا بدین وسیله فشار‌ها برای صلح را افزایش دهند.

کارنی در یک کنفرانس خبری تلویزیونی مدعی شد: «آقای پوتین عامل این جنگ است. او دلیل این کشتار است، اما قرار نیست شرایط صلح را دیکته کند.»

اظهارات کارنی در حالی بیان می‌شود که شبکه خبری ان‌بی‌سی امروز گزارش داد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امید خود را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین از دست داده است. بر اساس این گزارش، ترامپ به طور فزاینده‌ای درباره میانجیگری برای پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین در آینده نزدیک یا دیدار رهبران دو کشور درگیر، بدبین شده است.

در همین حال، روسیه کشور‌های اروپایی را به کارشکنی در روند صلح متهم کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز گفت که «اروپایی‌ها مانع از حل و فصل اوضاع در اوکراین می‌شوند. آنها در این امر مشارکتی ندارند.» او همچنین قاره سبز را به «ادامه تلاش‌هایش برای تبدیل اوکراین به مرکزی برای هر چیزی که با روسیه خصومت دارد» متهم کرد.

کشور‌های اروپایی به دنبال آن هستند که نیرو‌های خود را در قالب تضمین امنیتی، در خاک اوکراین مستقر کنند. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید این نیرو‌ها احتمالا هزاران نفر خواهند بود.

روسیه هر گونه استقرار کشور‌های اروپایی که اکثر آنها عضو ناتو هستند را در نزدیکی مرز‌های خود رد کرده است. ولادیمیر پوتین، امروز مجددا تاکید کرد که استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین آنها را به «هدفی مشروع» برای ارتش روسیه تبدیل می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: مارک کارنی ، تحریم روسیه ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل