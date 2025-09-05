طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان و شرق خراسان جنوبی در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط استان فارس رشد ابرهای همرفتی رگبار باران ،رعد و برق و وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: روز شنبه(۱۵ شهریور) پیش بینی شده که در شمال آذربایجان غربی ، برخی نقاط در سواحل دریای خزر، ارتفاعات استان البرز نیز شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده باران باشیم.

او بیان کرد: در روز یکشنبه و دوشنبه(۱۶ و ۱۷ شهریور) نیز در غرب سواحل دریای خزر، افزایش ابر و بارش پراکنده خواهیم داشت.

وی افزود: از جمعه تا یکشنبه(۱۴ تا ۱۶ شهریور) در ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و در جنوب و نوار غربی استان فارس، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست و طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌شود.

ضیائیان توضیح داد: همچنین طی سه روز آینده جنوب و شرق خلیج فارس تنگه هرمز دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

