باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نمایندگان پارلمان انگلیس سفر برنامهریزیشده اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم تروریستی اسرائیل به انگلیس در هفته آینده را «مایه ننگ» توصیف کردند و خواستار دستگیری فوری او به محض پیاده شدن از کشتی شدند.
سارا چمپیون، نماینده مجلس از حزب کارگر در پستی درباره شرکت آمریکایی ایکس ابراز امیدواری کرد که گزارشهای مربوط به این بازدید نادرست باشد. او افزود: «انگلیس تهدید واقعی نسلکشی توسط اسرائیل (در غزه) را تشخیص داده است، و اگر این جلسه در مورد صلح نباشد، چه پیامی خواهیم فرستاد؟»
در مقابل، جان مکدانل، نماینده پارلمان از حزب کارگر، به اسکای نیوز گفت که استقبال از هرتزوگ مایه ننگ انگلیس خواهد بود. او در اظهارات دیگری به گاردین گفت که انگلیس نباید اجازه دهد هرتزوگ وارد خاکش شود.
مکدانل از دریافت خبر بازدید نماینده کابینه رژیم تروریستی اسرائیل که روزانه به طور سیستماتیک کودکان فلسطینی را میکشد، ابراز تأسف عمیق کرد. او توضیح داد که کر استارمر، نخست وزیر انگلیس، نسبت به احساسات مردم کشورش و مردم فلسطین که درماندگی خود را در مواجهه با وحشیگری دولت هرتزوگ ابراز میکنند، «کر» است.
از سوی دیگر، کالوم میلر، سخنگوی امور خارجه حزب لیبرال دموکرات انگلیس، سومین حزب بزرگ پارلمان این کشور از استارمر خواست تا «از این فرصت برای دستیابی به آتشبس فوری در غزه استفاده کند».
زارا سلطانه، نماینده سابق حزب کارگر که به دنبال تأسیس حزب جدیدی است، در همین راستا گفت: «احساس من در مورد سفر هفته آینده هرتزوگ به لندن و دیدار او با وزرای حزب کارگر فراتر از انزجار است.» او در پستی در پلتفرم ایکس، خواستار «دستگیری هرتزوگ به محض ورود به خاک انگلیس شد، زیرا او یک جنایتکار جنگی است.»
