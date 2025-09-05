نمایندگان پارلمان انگلیس سفر قریب‌الوقوع هرتزوگ را «مایه ننگ» توصیف کرده و خواستار دستگیری فوری او به اتهام «جنایات جنگی» شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نمایندگان پارلمان انگلیس سفر برنامه‌ریزی‌شده اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم تروریستی اسرائیل به انگلیس در هفته آینده را «مایه ننگ» توصیف کردند و خواستار دستگیری فوری او به محض پیاده شدن از کشتی شدند.

سارا چمپیون، نماینده مجلس از حزب کارگر در پستی درباره شرکت آمریکایی ایکس ابراز امیدواری کرد که گزارش‌های مربوط به این بازدید نادرست باشد. او افزود: «انگلیس تهدید واقعی نسل‌کشی توسط اسرائیل (در غزه) را تشخیص داده است، و اگر این جلسه در مورد صلح نباشد، چه پیامی خواهیم فرستاد؟»

در مقابل، جان مک‌دانل، نماینده پارلمان از حزب کارگر، به اسکای نیوز گفت که استقبال از هرتزوگ مایه ننگ انگلیس خواهد بود. او در اظهارات دیگری به گاردین گفت که انگلیس نباید اجازه دهد هرتزوگ وارد خاکش شود.

مک‌دانل از دریافت خبر بازدید نماینده کابینه رژیم تروریستی اسرائیل که روزانه به طور سیستماتیک کودکان فلسطینی را می‌کشد، ابراز تأسف عمیق کرد. او توضیح داد که کر استارمر، نخست وزیر انگلیس، نسبت به احساسات مردم کشورش و مردم فلسطین که درماندگی خود را در مواجهه با وحشیگری دولت هرتزوگ ابراز می‌کنند، «کر» است.

از سوی دیگر، کالوم میلر، سخنگوی امور خارجه حزب لیبرال دموکرات انگلیس، سومین حزب بزرگ پارلمان این کشور از استارمر خواست تا «از این فرصت برای دستیابی به آتش‌بس فوری در غزه استفاده کند».

زارا سلطانه، نماینده سابق حزب کارگر که به دنبال تأسیس حزب جدیدی است، در همین راستا گفت: «احساس من در مورد سفر هفته آینده هرتزوگ به لندن و دیدار او با وزرای حزب کارگر فراتر از انزجار است.» او در پستی در پلتفرم ایکس، خواستار «دستگیری هرتزوگ به محض ورود به خاک انگلیس شد، زیرا او یک جنایتکار جنگی است.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: نمایندگان انگلیس ، رئیس اسرائیل
خبرهای مرتبط
آلمان: اسرائیل به طور فزاینده‌ای از نظر دیپلماتیک منزوی شده است
هلند ورود بن گویر و اسموتریچ به خاک خود را ممنوع کرد
پاپ لئو چهاردهم در دیدار با هرتزوگ خواستار آتش‌بس دائمی در غزه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل