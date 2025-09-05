سرپرست جهاد کشاورزی نکا از تشکیل پرونده تخلف ۴۶ میلیارد ریالی برای ۷ واحد مرغداری در خصوص عدم عرضه ٤٠ درصد مرغ در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی سرپرست جهاد کشاورزی نکا گفت: پس از التهابات ایجاد شده در بازار مرغ، گزارش‌هایی دریافت شد که نشان می‌داد برخی مرغداران از عرضه ٤٠ درصد مرغ به بازار خودداری می‌کنند.

او افزود: بازرسان این مدیریت با اهتمام و جدیت در امر ثبات و تنظیم بازار، نسبت به شناسایی واحد‌های مرغداری متخلف اقدام نموده و پس از تشکیل پرونده برای ۷ واحد مرغداری در نکا و جریمه به ارزش تقریبی ۴۶ میلیارد ریال، آنان را به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

پناهی با اشاره به اجرای رزمایش شهدای اقتدار از ١١ لغایت ١٤ شهریورماه و اقدامات نظارتی و پایش مستمر بازار کالا‌های اساسی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، فرمانداری، صمت و تعزیرات، گفت: این مدیریت با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود و تشدید نظارت‌ها و تقویت گشت‌های مشترک همگام با سیاستگذاری دولت، برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن سازی فضا برای سودجویان تلاش می‌نماید.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نکا افزود: بازرسی و نظارت بر فروشگاه‌های عرضه کالا‌های اساسی و مرغداری‌ها بصورت منظم و مستمر بوده و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی انجام و پرونده تعزیر تشکیل خواهد شد.