وزیر امور خارجه در پیامی در واکنش به سکوت غرب در برابر توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی تاکید کرد که سکوت آنها، هرگونه اعتبارشان را برای حتی مطرح کردن موضوع عدم اشاعه از بین می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: ایران همواره هشدار داده که هیستری غرب درباره گسترش تسلیحات هسته‌ای در منطقه ما به طور کامل تصنعی است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، افزود: مساله از نگاه آنها، وجود یا گسترش زرادخانه‌های تسلیحات اتمی نیست بلکه این موضوع است که چه کسی اجازه دارد پیشرفت علمی کند ولو آنکه برای برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز باشد.

وی تاکید کرد: بنابراین شگفت انگیز نیست که سکوت کرکننده‌ای در غرب نسبت به توسعه آشکار تنها زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در منطقه ما، یعنی تسلیحات هسته‌ای در دست متحد نسل‌کُش آنها، وجود دارد.

عراقچی تصریح کرد: سه کشور اروپایی و آمریکا ممکن است انکار کنند، اما سکوتشان هرگونه اعتبار آنها را برای حتی مطرح کردن موضوع عدم اشاعه از بین می‌برد.

برچسب ها: عراقچی ، زرادخانه هسته ای ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
دشمن دست و پا‌های آخر را می‌زند
حضور مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر + تصاویر
امام جمعه قم عنوان کرد؛
تلاش رژیم صهیونیستی برای فروپاشی کشور‌های منطقه از طریق جنگ ترکیبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دنیاهم میداندکه حمایتهای 4کشوردردنیابودکه رژیم صهیونیستی بوجودآمدالان هم حمایتهای این4کشورهست تااین رژیم برای بقای پوشالیش دست به هرجنایتی و هرنوع حرکت حنجارشکن انجام میدهد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۲۲:۱۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام
اقاي دكتر عراقچى با توجه به بيانات جنابعالي كه كاملاً هم صحيح فرموده ايد اكنون غرب مي خواهد بر سر چه موضوعي با ما مذاكره كند ترامپ مي گويد ما برنامه هسته اي ايران را كاملا نابود كرده ايم ما چرا بايد اظهارات ايشان را رد كنيم واصلاً چه لزومي هم دارد گفته هاي ترامپ را تاييد كنيم مهم اين است كه ما بجاي تمركز بر موضوع مذاكره بر روي رفع كامل تحريمهاي غرب تمركز كنيم ودر قبال در خواست مذاكره به استناد اظهارات ترامپ با توجه به بمباران ناجوانمردانه از عدم نياز به مذاكره صحبت كنيم ما بايد برنامه هاي هسته اي خودرا در تمام ابعاد پيش ببريم و در ميداندحضور فعال داشته باشيم به حفظ داشته هايمان نهايت اهتمام را بكار ببريم. به دشمن نه بهاء بيش از حد بدهيم ونه انها را بي مورد دسته كم بگيريم ما با اجتناب شديد از غفلت بايد امادگي خود را براي پاسخ گويي به هرگونه خطاي احتمالي دشمن حفظ نماييم
در اظهاراتمان از پرداختن به موضوع مذاكره قوياً خودداري نماييم
۰
۲
پاسخ دادن
بیانیه سازمان شانگهای در دفاع از ایران بی‌نظیر است
دشمن دست و پا‌های آخر را می‌زند
عراقچی: سوءتفاهم‌های پیش آمده میان ایران و قطر به طور کامل رفع شد
برخی جریانات تاثیرگذار ایران در ماجرای مهدیه اسفندیاری سکوت کرده‌اند
تاکید عراقچی بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران
واکنش عراقچی به سکوت غرب در برابر توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونی
سرلشکر ایزدی: با ترور فرماندهان هوافضای‌سپاه دچار تزلزل نشد
مسئله فلسطین، روشن‌ترین نمونه تقابل میان ولایت الهی و ولایت شیطانی است
سفیر ایران در باکو با خانواده جان‌باختگان زلزله اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرد
توسعه تعاملات آموزشی، محور رایزنی سفیر ایران با وزیر آموزش ملی ترکیه
آخرین اخبار
قطعنامه ایران علیه حمله به تأسیسات اتمی در آژانس ارائه می‌شود
راه‌اندازی مجدد پرواز‌های باکو - تهران از فردا
روش های متناسب برای کشت هندوانه در نظر گرفته شده است
واکنش عراقچی به سکوت غرب در برابر توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونی
برخی جریانات تاثیرگذار ایران در ماجرای مهدیه اسفندیاری سکوت کرده‌اند
توسعه تعاملات آموزشی، محور رایزنی سفیر ایران با وزیر آموزش ملی ترکیه
سفیر ایران در باکو با خانواده جان‌باختگان زلزله اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرد
عراقچی: سوءتفاهم‌های پیش آمده میان ایران و قطر به طور کامل رفع شد
مسئله فلسطین، روشن‌ترین نمونه تقابل میان ولایت الهی و ولایت شیطانی است
تاکید عراقچی بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران
دشمن دست و پا‌های آخر را می‌زند
سرلشکر ایزدی: با ترور فرماندهان هوافضای‌سپاه دچار تزلزل نشد
بیانیه سازمان شانگهای در دفاع از ایران بی‌نظیر است
دور تازه نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
عراقچی خطاب به کالاس: انتظار داریم تحرکات علیه دیپلماسی را خنثی کنید
وام اشتغال، راهکاری اساسی برای شکستن چرخه فقر و رونق‌بخشی به اقتصاد مناطق محروم
سفیر ایران: جامعه جهانی بی‌ابهام خواستار پاسخگویی ناقضان حقوق بین‌الملل شود